Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов
2025-11-19T16:46+0300
2025-11-19T16:46+0300
общество
здоровье
египет
росатом
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении канцелярии египетского премьер-министра Мустафы Мадбули. "Между Египтом и Россией было подписано соглашение о комплексной программе, охватывающее сотрудничество в ряде сфер, включая ядерную сферу и некоторые сферы медицины – производство радиоизотопов для лечения опухолей, а также другие сферы, например 3D-печать", - сообщается в заявлении.
2025
общество , здоровье, египет, росатом
Общество , Здоровье, ЕГИПЕТ, Росатом
16:46 19.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома
Логотип "Росатома". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении канцелярии египетского премьер-министра Мустафы Мадбули.
"Между Египтом и Россией было подписано соглашение о комплексной программе, охватывающее сотрудничество в ряде сфер, включая ядерную сферу и некоторые сферы медицины – производство радиоизотопов для лечения опухолей, а также другие сферы, например 3D-печать", - сообщается в заявлении.
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС
