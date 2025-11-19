https://1prime.ru/20251119/egipet-864711942.html

Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов

Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов - 19.11.2025, ПРАЙМ

Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов

Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T16:46+0300

2025-11-19T16:46+0300

2025-11-19T16:46+0300

общество

здоровье

египет

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg

КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении канцелярии египетского премьер-министра Мустафы Мадбули. "Между Египтом и Россией было подписано соглашение о комплексной программе, охватывающее сотрудничество в ряде сфер, включая ядерную сферу и некоторые сферы медицины – производство радиоизотопов для лечения опухолей, а также другие сферы, например 3D-печать", - сообщается в заявлении.

https://1prime.ru/20251119/soglashenie-864708911.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, египет, росатом