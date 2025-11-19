https://1prime.ru/20251119/egipet-864711942.html
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов
Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:46+0300
2025-11-19T16:46+0300
2025-11-19T16:46+0300
общество
здоровье
египет
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее производство радиоизотопов для лечения опухолей, говорится в заявлении канцелярии египетского премьер-министра Мустафы Мадбули. "Между Египтом и Россией было подписано соглашение о комплексной программе, охватывающее сотрудничество в ряде сфер, включая ядерную сферу и некоторые сферы медицины – производство радиоизотопов для лечения опухолей, а также другие сферы, например 3D-печать", - сообщается в заявлении.
https://1prime.ru/20251119/soglashenie-864708911.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, египет, росатом
Общество , Здоровье, ЕГИПЕТ, Росатом
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов
Египет и "Росатом" подписали соглашение о производстве радиоизотопов для лечения опухолей