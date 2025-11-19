https://1prime.ru/20251119/egipet-864713299.html
В Египте назвали АЭС "Эль-Дабаа" крупнейшим проектом в мире
В Египте назвали АЭС "Эль-Дабаа" крупнейшим проектом в мире - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Египте назвали АЭС "Эль-Дабаа" крупнейшим проектом в мире
19.11.2025
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. АЭС "Эль-Дабаа", в строительстве которой участвует российская госкорпорация "Росатом", является крупнейшим проектом в мире, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат. В среду на площадке АЭС "Эль-Дабаа" состоялась установка корпуса реактора первого энергоблока. В церемонии по видеосвязи приняли участие президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. "АЭС "Эль-Дабаа" является крупнейшим проектом в мире", - сказал Эсмат в ходе церемонии установки корпуса. Он отметил, что установка корпуса реактора свидетельствует об активной и усердной работе Египта и России. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
