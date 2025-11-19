https://1prime.ru/20251119/erdogan-864721161.html

Эрдоган заявил о важности возобновления переговоров по Украине в Турции

2025-11-19T19:18+0300

АНКАРА, 19 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций РФ и Украины. "Мы принимали у себя переговоры между делегациями Украины и России. В ходе трех раундов переговоров удалось достичь прогресса, особенно в гуманитарных вопросах. Стороны смогли напрямую обсудить вопросы перемирия и мира, а также военные вопросы. Мы считаем все это ценными шагами. Сегодня мы также подчеркнули необходимость продолжения cтамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в среду в Анкаре.

