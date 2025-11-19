https://1prime.ru/20251119/es-864681023.html

ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России

экономика

мировая экономика

словения

рф

венгрия

ес

евростат

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре этого года резко нарастил закупку медикаментов у России: за месяц поставки выросли более чем в 7 раз, до максимума с декабря 2020 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Всего за сентябрь ЕС приобрел у РФ медикаменты на 7,6 миллиона евро, что стало максимумом с декабря 2020 года. В месячном выражении поставки взлетели в 7,2 раза, а в годовом - почти в 5 раз. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро, что вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Основными покупателями российских лекарств внутри объединения стали Словения - с закупками на 6,5 миллиона евро и Венгрия - на 951 тысячу евро. Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом, до 553,8 миллиона евро. Однако если сравнивать три квартала этого года и прошлого, то прирост в поставках совсем небольшой - лишь на 1,1%, до 5,16 миллиарда евро. Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия (с поставками на 134,6 миллиона евро), Нидерланды (на 82,7 миллиона), Бельгия (на 78,1 миллиона), Словения (на 49 миллионов) и Австрия (на 31 миллион евро).

