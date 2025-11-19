https://1prime.ru/20251119/evropa-864725678.html
Биржи Европы закрылись в среду в минусе
2025-11-19T22:57+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду в минусе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47% - до 9 507,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 953,77 пункта, немецкий DAX - на 0,08%, до 23 162,92 пункта. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 3,6% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4%. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, замедлилась в прошедшем месяце до 2,1% с 2,2% в сентябре, что совпало с предварительной оценкой. Месячная инфляция в странах европейского валютного блока ожидаемо составила 0,2%. Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia. Показатели компании могут оказать влияние на динамику торгов акций европейских технологических компаний.
