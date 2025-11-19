Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в среду в минусе - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/evropa-864725678.html
Биржи Европы закрылись в среду в минусе
Биржи Европы закрылись в среду в минусе - 19.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в среду в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили среду в минусе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов и комментария... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T22:57+0300
2025-11-19T22:57+0300
экономика
рынок
индексы
великобритания
европа
dax
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду в минусе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47% - до 9 507,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 953,77 пункта, немецкий DAX - на 0,08%, до 23 162,92 пункта. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 3,6% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4%. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, замедлилась в прошедшем месяце до 2,1% с 2,2% в сентябре, что совпало с предварительной оценкой. Месячная инфляция в странах европейского валютного блока ожидаемо составила 0,2%. Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia. Показатели компании могут оказать влияние на динамику торгов акций европейских технологических компаний.
https://1prime.ru/20251119/aktsii-864725173.html
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, великобритания, европа, dax, nvidia
Экономика, Рынок, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Nvidia
22:57 19.11.2025
 
Биржи Европы закрылись в среду в минусе

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе на данных по еврозоне и Великобритании

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду в минусе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47% - до 9 507,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 7 953,77 пункта, немецкий DAX - на 0,08%, до 23 162,92 пункта.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 3,6% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4%. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков.
Кроме того, годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательным данным, замедлилась в прошедшем месяце до 2,1% с 2,2% в сентябре, что совпало с предварительной оценкой. Месячная инфляция в странах европейского валютного блока ожидаемо составила 0,2%.
Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia. Показатели компании могут оказать влияние на динамику торгов акций европейских технологических компаний.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Российский рынок акций вырос выше 2600 пунктов
22:52
 
ЭкономикаРынокИндексыВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАDAXNvidia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала