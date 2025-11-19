Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/evroplan-864690423.html
Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей
Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей
Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" в январе-сентябре составила 2,9 миллиарда рублей, упав с 11,3 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:53+0300
2025-11-19T09:53+0300
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" в январе-сентябре составила 2,9 миллиарда рублей, упав с 11,3 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из сообщения компании. "Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При этом расходы по резервам компании за тот же период увеличились до 19,2 миллиарда рублей в связи с со снижением спроса на рынке ввиду длительного периода высокой ключевой ставки Центробанка и возникновением убытков по сделкам с низкими авансами, добавляет компания. Уточняется, что лизинговый портфель с начала текущего года снизился на 28%, до 183,2 миллиарда рублей, а капитал на 30 сентября составил 47 миллиарда рублей (снижение на 7% с начала года). Отмечается, что с января по сентябрь "Европлан" закупил и передал в лизинг около 21 тысячи единиц автотранспорта и другой техники на сумму 70,7 миллиарда рублей с НДС. Совет директоров компании в начале ноября рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января-сентября текущего года на сумму 6,96 миллиарда рублей, что составляет 58 рублей на одну обыкновенную акцию.
https://1prime.ru/20251118/aktsii-864637577.html
https://1prime.ru/20251112/sber-864446682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9e9cb92821eb8cd0e711fc7c08df955f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
09:53 19.11.2025
 
Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей

Чистая прибыль «Европлана» в январе-сентябре упала до 2,9 млрд рублей

© fotolia.com / WranglerФинансы
Финансы - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Финансы. Архивное фото
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" в январе-сентябре составила 2,9 миллиарда рублей, упав с 11,3 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из сообщения компании.
"Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Европлан
Акционер "Европлана" продает 87,5 процента доли компании "Альфа банку"
Вчера, 09:34
При этом расходы по резервам компании за тот же период увеличились до 19,2 миллиарда рублей в связи с со снижением спроса на рынке ввиду длительного периода высокой ключевой ставки Центробанка и возникновением убытков по сделкам с низкими авансами, добавляет компания.
Уточняется, что лизинговый портфель с начала текущего года снизился на 28%, до 183,2 миллиарда рублей, а капитал на 30 сентября составил 47 миллиарда рублей (снижение на 7% с начала года).
Отмечается, что с января по сентябрь "Европлан" закупил и передал в лизинг около 21 тысячи единиц автотранспорта и другой техники на сумму 70,7 миллиарда рублей с НДС.
Совет директоров компании в начале ноября рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января-сентября текущего года на сумму 6,96 миллиарда рублей, что составляет 58 рублей на одну обыкновенную акцию.
Сбербанк
Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9 процента
12 ноября, 10:14
 
ФинансыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала