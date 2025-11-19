https://1prime.ru/20251119/evroplan-864690423.html

Чистая прибыль "Европлана" упала до двух миллиардов рублей

финансы

бизнес

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" в январе-сентябре составила 2,9 миллиарда рублей, упав с 11,3 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из сообщения компании. "Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При этом расходы по резервам компании за тот же период увеличились до 19,2 миллиарда рублей в связи с со снижением спроса на рынке ввиду длительного периода высокой ключевой ставки Центробанка и возникновением убытков по сделкам с низкими авансами, добавляет компания. Уточняется, что лизинговый портфель с начала текущего года снизился на 28%, до 183,2 миллиарда рублей, а капитал на 30 сентября составил 47 миллиарда рублей (снижение на 7% с начала года). Отмечается, что с января по сентябрь "Европлан" закупил и передал в лизинг около 21 тысячи единиц автотранспорта и другой техники на сумму 70,7 миллиарда рублей с НДС. Совет директоров компании в начале ноября рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января-сентября текущего года на сумму 6,96 миллиарда рублей, что составляет 58 рублей на одну обыкновенную акцию.

