Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/fillipes-864681712.html
Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса
Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса - 19.11.2025, ПРАЙМ
Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса
Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T03:24+0300
2025-11-19T03:24+0300
общество
мировая экономика
донбасс
великобритания
лондон
rt
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864681712.jpg?1763511876
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего события в Донбассе, попавшего под санкции Великобритании и получившего временное убежище в России, в рамках дела о военных преступлениях на Украине. Уроженец Великобритании и журналист Грэм Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года получил временное убежище в России. "Грэм Филлипс находится под следствием отдела по расследованию военных преступлений Лондонской полиции в связи с нарушениями Женевской конвенции", - говорится в статье. По словам представителя правоохранителей, давшего комментарий газете, британская полиция начала расследование в отношении Филлипса еще в 2022 году, однако объявила об этом только сейчас. Отмечается, что британской полиции в рамках расследования были переданы взятое Филлипсом интервью с воевавшим на стороне ВСУ британцем Эйденом Аслином и сделанная Филлипсом видеозапись, на которой свиньи поедают тела украинских военных. В комментарии газете Филлипс подтвердил, что видео со свиньями было снято им. "Зачем мне было вмешиваться в тот инцидент со свиньями? Эти украинские солдаты приехали на Донбасс убивать мирных жителей, которые хотят быть с Россией, а не частью украинского нацистского режима. В итоге они стали кормом для свиней", - заявил Филлипс газете. Филлипс в ответ заявил, что за все это время британские правоохранители не связывались с ним, однако он готов сотрудничать со следствием и защищать себя в суде, если ему будут предъявлены обвинения. В то же время Филлипс отметил, что считает себя британским патриотом и планирует вернуться в королевство.
донбасс
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, донбасс, великобритания, лондон, rt, всу
Общество , Мировая экономика, ДОНБАСС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, RT, ВСУ
03:24 19.11.2025
 
Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса

Sun: британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего события в Донбассе, попавшего под санкции Великобритании и получившего временное убежище в России, в рамках дела о военных преступлениях на Украине.
Уроженец Великобритании и журналист Грэм Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года получил временное убежище в России.
"Грэм Филлипс находится под следствием отдела по расследованию военных преступлений Лондонской полиции в связи с нарушениями Женевской конвенции", - говорится в статье.
По словам представителя правоохранителей, давшего комментарий газете, британская полиция начала расследование в отношении Филлипса еще в 2022 году, однако объявила об этом только сейчас.
Отмечается, что британской полиции в рамках расследования были переданы взятое Филлипсом интервью с воевавшим на стороне ВСУ британцем Эйденом Аслином и сделанная Филлипсом видеозапись, на которой свиньи поедают тела украинских военных.
В комментарии газете Филлипс подтвердил, что видео со свиньями было снято им.
"Зачем мне было вмешиваться в тот инцидент со свиньями? Эти украинские солдаты приехали на Донбасс убивать мирных жителей, которые хотят быть с Россией, а не частью украинского нацистского режима. В итоге они стали кормом для свиней", - заявил Филлипс газете.
Филлипс в ответ заявил, что за все это время британские правоохранители не связывались с ним, однако он готов сотрудничать со следствием и защищать себя в суде, если ему будут предъявлены обвинения.
В то же время Филлипс отметил, что считает себя британским патриотом и планирует вернуться в королевство.
 
ОбществоМировая экономикаДОНБАССВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНRTВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала