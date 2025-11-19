https://1prime.ru/20251119/fillipes-864681712.html

Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса

Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса - 19.11.2025, ПРАЙМ

Британская полиция проверяет журналиста Грэма Филлипса

Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T03:24+0300

2025-11-19T03:24+0300

2025-11-19T03:24+0300

общество

мировая экономика

донбасс

великобритания

лондон

rt

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864681712.jpg?1763511876

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Британская газета Sun со ссылкой на правоохранителей утверждает, что полиция Лондона проверяет британско-российского журналиста Грэма Филлипса, освещавшего события в Донбассе, попавшего под санкции Великобритании и получившего временное убежище в России, в рамках дела о военных преступлениях на Украине. Уроженец Великобритании и журналист Грэм Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе, в прошлом - внештатный корреспондент российского телеканала RT. С 2022 года находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года получил временное убежище в России. "Грэм Филлипс находится под следствием отдела по расследованию военных преступлений Лондонской полиции в связи с нарушениями Женевской конвенции", - говорится в статье. По словам представителя правоохранителей, давшего комментарий газете, британская полиция начала расследование в отношении Филлипса еще в 2022 году, однако объявила об этом только сейчас. Отмечается, что британской полиции в рамках расследования были переданы взятое Филлипсом интервью с воевавшим на стороне ВСУ британцем Эйденом Аслином и сделанная Филлипсом видеозапись, на которой свиньи поедают тела украинских военных. В комментарии газете Филлипс подтвердил, что видео со свиньями было снято им. "Зачем мне было вмешиваться в тот инцидент со свиньями? Эти украинские солдаты приехали на Донбасс убивать мирных жителей, которые хотят быть с Россией, а не частью украинского нацистского режима. В итоге они стали кормом для свиней", - заявил Филлипс газете. Филлипс в ответ заявил, что за все это время британские правоохранители не связывались с ним, однако он готов сотрудничать со следствием и защищать себя в суде, если ему будут предъявлены обвинения. В то же время Филлипс отметил, что считает себя британским патриотом и планирует вернуться в королевство.

донбасс

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, донбасс, великобритания, лондон, rt, всу