Россияне могут оспорить в ФНС или в суде начисленные им налоги
Россияне могут оспорить в ФНС или в суде начисленные им налоги
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут оспорить в Федеральной налоговой службе (ФНС) или в суде начисленные им налоги, но платежи, которые налогоплательщики начислили себе сами, пересмотреть нельзя, выяснило РИА Новости, изучив материалы ФНС. ФНС не будет пересматривать, в частности, налог на профессиональный доход, налоги от предпринимательской и иной деятельности, а также НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ. "Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно", - объясняется в материалах ведомства. Кроме того, несогласие не направляется по тем налогам, по которым уже имеется вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности. Налоговые долги россиян по новому порядку теперь могут быть списаны с их банковских счетов без решения суда, но только в том случае, если плательщик их не оспаривает. Если он заявит в налоговую службу о несогласии с начисленными суммами, долг не будет списываться до урегулирования спора. Заявление о несогласии с налоговыми начислениями удобнее всего направить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. На это у россиян есть 30 дней. Оспорить можно не только налоговое уведомление, но и решение о взыскании, требование об уплате, а также решение об отмене налогового вычета. Удобнее всего сделать это в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Налоговый орган сразу исключит спорную сумму из общего сальдо единого налогового счета до завершения рассмотрения спора, в том числе в судебном порядке. Базовый срок для принятия решения по заявлению о перерасчете ранее начисленного налога составляет 30 рабочих дней со дня поступления документов. В отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 дней. При положительном решении плательщик получит новое налоговое уведомление с перерасчетом суммы обязанности. А в случае отказа – получит сообщение об отказе, которое также можно обжаловать, сперва в вышестоящем органе, а после этого – в суде.
03:15 19.11.2025
 
Россияне могут оспорить в ФНС или в суде начисленные им налоги

Россияне могут оспорить в ФНС или в суде начисленные им налоги

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут оспорить в Федеральной налоговой службе (ФНС) или в суде начисленные им налоги, но платежи, которые налогоплательщики начислили себе сами, пересмотреть нельзя, выяснило РИА Новости, изучив материалы ФНС.
ФНС не будет пересматривать, в частности, налог на профессиональный доход, налоги от предпринимательской и иной деятельности, а также НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ.
"Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно", - объясняется в материалах ведомства.
Кроме того, несогласие не направляется по тем налогам, по которым уже имеется вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности.
Налоговые долги россиян по новому порядку теперь могут быть списаны с их банковских счетов без решения суда, но только в том случае, если плательщик их не оспаривает. Если он заявит в налоговую службу о несогласии с начисленными суммами, долг не будет списываться до урегулирования спора.
Заявление о несогласии с налоговыми начислениями удобнее всего направить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. На это у россиян есть 30 дней.
Оспорить можно не только налоговое уведомление, но и решение о взыскании, требование об уплате, а также решение об отмене налогового вычета. Удобнее всего сделать это в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговый орган сразу исключит спорную сумму из общего сальдо единого налогового счета до завершения рассмотрения спора, в том числе в судебном порядке. Базовый срок для принятия решения по заявлению о перерасчете ранее начисленного налога составляет 30 рабочих дней со дня поступления документов.
В отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 дней.
При положительном решении плательщик получит новое налоговое уведомление с перерасчетом суммы обязанности. А в случае отказа – получит сообщение об отказе, которое также можно обжаловать, сперва в вышестоящем органе, а после этого – в суде.
 
