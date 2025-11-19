https://1prime.ru/20251119/foreks-864717828.html

Исследование: инструменты на криптоактивы усилят позиции российского форекс

Исследование: инструменты на криптоактивы усилят позиции российского форекс

2025-11-19T18:06+0300

2025-11-19T18:06+0300

2025-11-19T18:06+0300

финансы

форекс

рынок криптовалюты

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Появление новых инструментов на криптовактивы усилит позиции российского рынка форекс и привлечет инвесторов в регулируемый сегмент, рассказал руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров."Любой запрет каких-либо инструментов, востребованных со стороны инвестиционного сообщества, при отсутствии альтернатив в регулируемом сегменте, неизбежно приводит к перетоку инвестиционного спроса на альтернативные инструменты и рынки вне пределов регулирования", - считает он.В то же время, расширение перечня доступных для торговли инструментов ведет к увеличению торговой активности, расширению разнообразия торговых стратегий.Расширение перечня базовых активов положительно отразилось на торговой активности в российской юрисдикции, говорится в исследовании "Анализ зарубежной и российской практики регулирования операций на рынке форекс", проведенном Финансовым университетом при правительстве РФ.По данным исследования, сегодня более 78% от общего объема торговой активности инвесторов и трейдеров в российской юрисдикции сосредоточено в "Альфа-Форекс".40% респондентов отметили, что стали совершать больше торговых операций с момента получения доступа к новым инструментам внебиржевого валютного рынка.Отвечая на открытый вопрос о дополнительно необходимых инструментах, более 43% ответивших обозначили необходимость в инструментах форекс на цифровые валюты, назвав как основные криптовалюты, так и альткоины.

финансы, форекс, рынок криптовалюты