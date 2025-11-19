https://1prime.ru/20251119/gaz-864726914.html
В Европе снизились биржевые цены на газ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3% в среду - до 368 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 373,8 доллара (-1,6%). Ценовой максимум составил 374,8 доллара (-1,3%), ценовой минимум - 366,6 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 368,2 доллара (-3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 379,8 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
