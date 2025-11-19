В ГД предложили ввести сертификат поддержки беременных женщин

https://1prime.ru/20251119/gd-864679371.html

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести целевой сертификат поддержки беременных женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении дополнительной целевой меры поддержки - "Сертификата поддержки беременных", - сказано в письме. Условием для предоставления указанной выплаты, согласно инициативе, может являться постановка беременной женщины на учёт в медицинской организации. В документе отмечается, что средства данного сертификата должны иметь строго целевое назначение и направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС. "Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше", - сказал Миронов РИА Новости, подчеркнув, что обычно расходы в семьях начинаются уже на первых месяцах беременности. По словам политика, введение такого сертификата обеспечит понятное и прозрачное расходование средств, снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность медицинской помощи во время беременности. "Согласно данным ВЦИОМ, 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей. Уже в первом триместре беременности возникают значительные расходы. Сейчас меры поддержки, как правило, начинаются с 30-й недели беременности, а маткапитал - после рождения ребёнка, что не покрывает расходы на ранних сроках… Забота о женщине должна начинаться не с родов, а с первых дней новой жизни", - отметила Лантратова в разговоре с агентством.

