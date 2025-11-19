Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами - 19.11.2025
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами
2025-11-19T14:17+0300
2025-11-19T14:17+0300
общество
федеральная пробирная палата
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об усилении административной ответственности за операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на спецучет, за нарушение правил учета и непредставление или искажение отчетности. Документ вводит административную ответственность за повторное совершение таких правонарушений. Сейчас за ведение соответствующей деятельности без постановки на спецучет в Федеральной пробирной палате, когда такая постановка обязательна, штраф для индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 120 тысяч до 140 тысяч. А за нарушение правил учета драгоценных металлов (камней) и продукции из них, непредставление или представление недостоверной отчетности, либо непредставление информации в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) штраф для должностных лиц составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Новый закон за повторное нарушение, связанное с осуществлением деятельности в этой сфере без постановки на спецучет, устанавливает штраф для ИП в размере от 120 тысяч до 160 тысяч рублей, для юрлиц – от 160 тысяч до 180 тысяч. А за повторное нарушение правил учета, непредставление или представление недостоверной отчетности, непредставление информации в ГИИС ДМДК штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно пояснительной записке, участники оборота драгоценных металлов и драгоценных камней зачастую не регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на спецучет, поскольку такая постановка обязывает их представлять отчетность, предусмотренную законодательством. Кроме того, невысокий размер штрафа позволяет обходить требования законодательства. По данным Федеральной пробирной палаты, по состоянию на 1 мая 2024 года более 7500 потенциальных участников оборота, работавших в этой сфере, не были зарегистрированы в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет.
Новости
общество , федеральная пробирная палата, госдума
Общество , Федеральная пробирная палата, Госдума
14:17 19.11.2025
 
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами

ГД усилила ответственность за операции с драгметаллами и драгоценными камнями

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об усилении административной ответственности за операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на спецучет, за нарушение правил учета и непредставление или искажение отчетности.
Документ вводит административную ответственность за повторное совершение таких правонарушений.
Драгметаллы, а за ними биткоин
14 октября, 08:23
Сейчас за ведение соответствующей деятельности без постановки на спецучет в Федеральной пробирной палате, когда такая постановка обязательна, штраф для индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 120 тысяч до 140 тысяч.
А за нарушение правил учета драгоценных металлов (камней) и продукции из них, непредставление или представление недостоверной отчетности, либо непредставление информации в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) штраф для должностных лиц составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
Новый закон за повторное нарушение, связанное с осуществлением деятельности в этой сфере без постановки на спецучет, устанавливает штраф для ИП в размере от 120 тысяч до 160 тысяч рублей, для юрлиц – от 160 тысяч до 180 тысяч.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Путин освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
17 ноября, 14:44
А за повторное нарушение правил учета, непредставление или представление недостоверной отчетности, непредставление информации в ГИИС ДМДК штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Согласно пояснительной записке, участники оборота драгоценных металлов и драгоценных камней зачастую не регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на спецучет, поскольку такая постановка обязывает их представлять отчетность, предусмотренную законодательством. Кроме того, невысокий размер штрафа позволяет обходить требования законодательства.
По данным Федеральной пробирной палаты, по состоянию на 1 мая 2024 года более 7500 потенциальных участников оборота, работавших в этой сфере, не были зарегистрированы в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет.
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
10:13
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
10:13
 
