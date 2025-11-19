ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами

https://1prime.ru/20251119/gosduma-864703507.html

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об усилении административной ответственности за операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на спецучет, за нарушение правил учета и непредставление или искажение отчетности. Документ вводит административную ответственность за повторное совершение таких правонарушений. Сейчас за ведение соответствующей деятельности без постановки на спецучет в Федеральной пробирной палате, когда такая постановка обязательна, штраф для индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 120 тысяч до 140 тысяч. А за нарушение правил учета драгоценных металлов (камней) и продукции из них, непредставление или представление недостоверной отчетности, либо непредставление информации в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) штраф для должностных лиц составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Новый закон за повторное нарушение, связанное с осуществлением деятельности в этой сфере без постановки на спецучет, устанавливает штраф для ИП в размере от 120 тысяч до 160 тысяч рублей, для юрлиц – от 160 тысяч до 180 тысяч. А за повторное нарушение правил учета, непредставление или представление недостоверной отчетности, непредставление информации в ГИИС ДМДК штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно пояснительной записке, участники оборота драгоценных металлов и драгоценных камней зачастую не регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на спецучет, поскольку такая постановка обязывает их представлять отчетность, предусмотренную законодательством. Кроме того, невысокий размер штрафа позволяет обходить требования законодательства. По данным Федеральной пробирной палаты, по состоянию на 1 мая 2024 года более 7500 потенциальных участников оборота, работавших в этой сфере, не были зарегистрированы в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет.

