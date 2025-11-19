Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/gosduma-864704697.html
Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю
Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю
Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за участниками специальной военной операции (СВО) права пользования земельными участками в период ее... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:44+0300
2025-11-19T14:44+0300
общество
россия
рф
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за участниками специальной военной операции (СВО) права пользования земельными участками в период ее проведения. Документ внесен группой сенаторов и депутатов от "Единой России". Он сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции, право на пользование государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и лицам, участвующим в контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО. Это касается участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком истек в период участия гражданина в СВО, такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Предоставить информацию об участии в СВО, контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах смогут как сами участники, так и их представители или члены их семей. Кроме того, законопроект дает право участникам СВО заключить новый договор об аренде или безвозмездном пользовании земельным участком после возращения из зоны боевых действий. Для этого гражданину в течение года необходимо подать соответствующее заявление.
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661480.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d7112e8722c78de54ee111dae08db642.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, госдума, единая россия
Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума, Единая Россия
14:44 19.11.2025
 
Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю

Госдума сохранила за участниками СВО право пользования земельными участками

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за участниками специальной военной операции (СВО) права пользования земельными участками в период ее проведения.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов от "Единой России". Он сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции, право на пользование государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и лицам, участвующим в контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО.
Это касается участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком истек в период участия гражданина в СВО, такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок.
Предоставить информацию об участии в СВО, контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах смогут как сами участники, так и их представители или члены их семей.
Кроме того, законопроект дает право участникам СВО заключить новый договор об аренде или безвозмездном пользовании земельным участком после возращения из зоны боевых действий. Для этого гражданину в течение года необходимо подать соответствующее заявление.
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о налоговых льготах для граждан
Вчера, 16:49
 
ОбществоРОССИЯРФГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала