Госдума приняла законопроект о праве участников СВО на землю

2025-11-19T14:44+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий за участниками специальной военной операции (СВО) права пользования земельными участками в период ее проведения. Документ внесен группой сенаторов и депутатов от "Единой России". Он сохраняет гражданам, участвующим в специальной военной операции, право на пользование государственным или муниципальным земельным участком на период их участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и лицам, участвующим в контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО. Это касается участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком истек в период участия гражданина в СВО, такой договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Предоставить информацию об участии в СВО, контртеррористической операции и выполнении задач на границе РФ и в приграничных регионах смогут как сами участники, так и их представители или члены их семей. Кроме того, законопроект дает право участникам СВО заключить новый договор об аренде или безвозмездном пользовании земельным участком после возращения из зоны боевых действий. Для этого гражданину в течение года необходимо подать соответствующее заявление.

