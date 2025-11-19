https://1prime.ru/20251119/gosduma-864706924.html

Госдума одобрила проект о лицензировании розничной торговли табаком

Госдума одобрила проект о лицензировании розничной торговли табаком - 19.11.2025, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о лицензировании розничной торговли табаком

Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T15:25+0300

2025-11-19T15:25+0300

2025-11-19T15:25+0300

бизнес

россия

рф

алексей сазанов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0928425ca8383d0cc13f26fb6bbd535c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для получения лицензии на розничную продажу требует в том числе наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров. Документ внесен правительством. Лицензирование - важный этап создания комплексного регулирования отрасли, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов. Такое регулирование позволит контролировать всю цепочку поставок табачной и никотинсодержащей продукции от производителей и импортеров до потребителя и пресекать оборот нелегального товара, отмечал он. Законопроект вводит лицензионные требования к оптовой и розничной продаже такой продукции. Лицензированию будут подлежать: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции; развозная торговля такой продукцией. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную - органы исполнительной власти субъектов РФ, поэтому доходы от их выдачи будут поступать, соответственно, в федеральный и региональные бюджеты. Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований. Среди них - отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей; наличие у соискателей лицензий в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров; а также уплата государственной пошлины. Регионы смогут вводить дополнительные ограничения мест розничной продажи, а также устанавливать свой минимальный размер площади торгового объекта, но не более 10 квадратных метров. Проверка соблюдения лицензионных требований, установленных на уровне субъектов РФ, будет проводиться в рамках регионального контроля табачного рынка. При аннулировании лицензии подать заявление на выдачу новой можно будет не ранее, чем через год. "Введение лицензирования для оптового и розничного звена позволит снизить количество нелегальной и контрафактной продукции и, соответственно, обеспечит в соответствии с законодательством безопасность такой продукции для потребителей. Ведь в случае с контрафактом никто не знает, что может попасть в такую продукцию", - заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом вся продукция, реализуемая в рознице и опте, должна быть промаркирована, а все данные о ее продаже - отражены в системе "Честный знак", как и данные о месте хранения продукции в рамках одного лицензиата, добавила она. Предполагается, что выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю начнется с 1 марта 2026 года. А с 1 сентября торговать без лицензии будет запрещено, и на год будет установлен переходный период для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям.

https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661480.html

https://1prime.ru/20251021/gd-863768328.html

https://1prime.ru/20251119/gosduma-864704697.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, алексей сазанов, госдума