Госдума ввела уголовную ответственность за продажу табака без лицензии - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума ввела уголовную ответственность за продажу табака без лицензии
Госдума ввела уголовную ответственность за продажу табака без лицензии - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума ввела уголовную ответственность за продажу табака без лицензии
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 сентября 2026 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:39+0300
2025-11-19T15:39+0300
бизнес
россия
финансы
госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 сентября 2026 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна. Документ внесен правительством в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Предусмотренные пакетом изменения направлены на усиление контроля государства за оборотом такой продукции и пресечение попадания нелегального товара на рынок. Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере. При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет. Законопроект распространяет с 1 сентября 2026 года данную ответственность и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии (предполагается, что именно с этой даты будет запрещена торговля без лицензии). Согласно пояснительной записке, это позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции, что будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
бизнес, россия, финансы, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Госдума
15:39 19.11.2025
 
Госдума ввела уголовную ответственность за продажу табака без лицензии

Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за продажу без лицензии

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий с 1 сентября 2026 года уголовную ответственность за совершенную в крупном и особо крупном размерах розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда она обязательна.
Документ внесен правительством в рамках пакета, предусматривающего введение лицензий на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Предусмотренные пакетом изменения направлены на усиление контроля государства за оборотом такой продукции и пресечение попадания нелегального товара на рынок.
Здание Государственной думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Госдума одобрила проект о лицензировании розничной торговли табаком
15:25
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за поставку, закупку (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из нее), хранение табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которые совершены в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона рублей) размере.
При совершении такого деяния в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. А если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере, то штраф увеличивается до 3-4 миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы - до пяти лет.
Законопроект распространяет с 1 сентября 2026 года данную ответственность и на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии (предполагается, что именно с этой даты будет запрещена торговля без лицензии). Согласно пояснительной записке, это позволит пресечь попадание на рынок нелегальной продукции, что будет способствовать дополнительным поступлениям в федеральный бюджет.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС
Вчера, 15:42
 
БизнесРОССИЯФинансыГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала