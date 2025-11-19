Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла в I чтении законопроект о долговых цифровых финансовых активах - 19.11.2025
ГД приняла в I чтении законопроект о долговых цифровых финансовых активах
ГД приняла в I чтении законопроект о долговых цифровых финансовых активах - 19.11.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении законопроект о долговых цифровых финансовых активах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА). | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Речь в нем идет о долговых активах, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких ЦФА их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Причем долговые ЦФА должны соответствовать условиям, указанным в решении об их выпуске. Долговые ЦФА оплачиваются только денежными средствами, а их выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Обязательства, удостоверенные такими активами, также исполняются только путем передачи денежных средств. Решение о выпуске долговых ЦФА, помимо прочего, должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема удостоверенных этими активами обязательств, а также на то, что записи о таких активах погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее. В решении должны быть также указаны порядок и сроки исполнения лицом, выпустившим долговые ЦФА, обязательств, удостоверенных этими активами, и порядок определения размера периодических выплат по ним. Этот порядок должен позволять определить сумму таких выплат на каждый последний день месяца в течение срока действия ЦФА, на дату их выплаты и на момент исполнения удостоверенных ими обязательств. Закрепление в отраслевом законодательстве особенностей выпуска долговых (ЦФА) позволит в дальнейшем установить для них те же налоговые льготы, что и для традиционных облигаций, пояснил Аксаков в своем Telegram-канале. Эмитенты смогут учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Привлекательность этого инструмента повысится, что позволит увеличить объемы и ликвидность всего рынка ЦФА, считает депутат.
ГД приняла в I чтении законопроект о долговых цифровых финансовых активах

Госдума утвердила особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА).
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Речь в нем идет о долговых активах, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких ЦФА их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Причем долговые ЦФА должны соответствовать условиям, указанным в решении об их выпуске.
Долговые ЦФА оплачиваются только денежными средствами, а их выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Обязательства, удостоверенные такими активами, также исполняются только путем передачи денежных средств.
Решение о выпуске долговых ЦФА, помимо прочего, должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема удостоверенных этими активами обязательств, а также на то, что записи о таких активах погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее.
В решении должны быть также указаны порядок и сроки исполнения лицом, выпустившим долговые ЦФА, обязательств, удостоверенных этими активами, и порядок определения размера периодических выплат по ним. Этот порядок должен позволять определить сумму таких выплат на каждый последний день месяца в течение срока действия ЦФА, на дату их выплаты и на момент исполнения удостоверенных ими обязательств.
Закрепление в отраслевом законодательстве особенностей выпуска долговых (ЦФА) позволит в дальнейшем установить для них те же налоговые льготы, что и для традиционных облигаций, пояснил Аксаков в своем Telegram-канале. Эмитенты смогут учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Привлекательность этого инструмента повысится, что позволит увеличить объемы и ликвидность всего рынка ЦФА, считает депутат.
