Госдума приняла в первом чтении проект о запрете идентификации физлиц БПА - 19.11.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете идентификации физлиц БПА
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете идентификации физлиц БПА - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете идентификации физлиц БПА
Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий возможность идентификации физлиц банковскими платежными агентами (БПА). В результате они не смогут... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:17+0300
2025-11-19T16:17+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий возможность идентификации физлиц банковскими платежными агентами (БПА). В результате они не смогут открывать электронные кошельки, тогда как в целях дропперства делали это иногда без ведома самого человека. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам гражданина и используют их для мошеннических операций и обналичивания украденных денег, пояснял Аксаков. Действующее законодательство позволяет кредитным организациям привлекать банковских платежных агентов для идентификации физлиц, в том числе упрощенной. Проект вносит в законы о противодействии отмыванию преступных доходов и о национальной платежной системе изменения, исключающие такую возможность. В результате БПА не смогут открывать электронные кошельки и выдавать банковские карты. Это позволит пресечь практику неправомерного использования клиентских данных для незаконного открытия электронных кошельков на имя человека без его согласия, подчеркивал Аксаков. Согласно пояснительной записке, Банк России выявлял случаи, когда БПА нарушали процедуру идентификации. Это выражалось в незаконном использовании персональных данных физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Через такие кошельки осуществлялся перевод денежных средств без согласия клиентов в целях дальнейшего их вывода (дропперство) и совершения расчетов с теневым бизнесом (криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами и т.д.) Такие нарушения влекут серьезные последствия как для граждан (включение в базу данных о случаях и попытках денежных переводов без добровольного согласия клиента с дальнейшим ограничением всей их финансовой активности), так и для банков, поручивших проведение идентификации таким БПА (штрафные санкции, репутационные риски и др.) Включение в такую базу ограничивает право физлица на доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и приводит к необходимости доказывать свою непричастность к совершению таких операций в связи с возникновением процессуальных действий со стороны правоохранительных органов. В 2024 году ЦБ удовлетворил порядка 10 тысяч обращений граждан с просьбой исключить их из этой базы, поскольку операции проводились без их согласия.
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума
16:17 19.11.2025
 
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете идентификации физлиц БПА

ГД в первом чтении приняла законопроект о запрете идентификации физлиц БПА

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий возможность идентификации физлиц банковскими платежными агентами (БПА). В результате они не смогут открывать электронные кошельки, тогда как в целях дропперства делали это иногда без ведома самого человека.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам гражданина и используют их для мошеннических операций и обналичивания украденных денег, пояснял Аксаков.
Действующее законодательство позволяет кредитным организациям привлекать банковских платежных агентов для идентификации физлиц, в том числе упрощенной. Проект вносит в законы о противодействии отмыванию преступных доходов и о национальной платежной системе изменения, исключающие такую возможность.
В результате БПА не смогут открывать электронные кошельки и выдавать банковские карты. Это позволит пресечь практику неправомерного использования клиентских данных для незаконного открытия электронных кошельков на имя человека без его согласия, подчеркивал Аксаков.
Согласно пояснительной записке, Банк России выявлял случаи, когда БПА нарушали процедуру идентификации. Это выражалось в незаконном использовании персональных данных физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Через такие кошельки осуществлялся перевод денежных средств без согласия клиентов в целях дальнейшего их вывода (дропперство) и совершения расчетов с теневым бизнесом (криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами и т.д.)
Такие нарушения влекут серьезные последствия как для граждан (включение в базу данных о случаях и попытках денежных переводов без добровольного согласия клиента с дальнейшим ограничением всей их финансовой активности), так и для банков, поручивших проведение идентификации таким БПА (штрафные санкции, репутационные риски и др.)
Включение в такую базу ограничивает право физлица на доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и приводит к необходимости доказывать свою непричастность к совершению таких операций в связи с возникновением процессуальных действий со стороны правоохранительных органов. В 2024 году ЦБ удовлетворил порядка 10 тысяч обращений граждан с просьбой исключить их из этой базы, поскольку операции проводились без их согласия.
Заголовок открываемого материала