Госдума приняла в первом чтении проект о предоставлении земли льготникам

2025-11-19

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка предоставления льготным категориям граждан земельных участков в аренду без торгов. Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Ахматом Салпагаровым. Он упорядочивает положения действующего законодательства в части предоставления отдельным категориям граждан без торгов государственных или муниципальных земельных участков, с учетом правоприменительной практики. Законопроект фиксирует право льготников на получение участка без торгов в Земельном кодексе, а не в отдельных региональных актах. То есть теперь напрямую указано, что участки предоставляются тем, кто имеет федеральные льготы - например, многодетным семьям, инвалидам, Героям России и ветеранам, пояснил журналистам председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом устанавливается принцип однократности: один гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное получение земельного участка, может воспользоваться этим правом только один раз, независимо от региона, где он живет или подает заявление. Это позволит исключить случаи, когда один и тот же человек оформляет землю в разных субъектах РФ по разным основаниям, что часто становилось причиной конфликтов и проверок, отметил депутат. Одновременно регионам предоставляется право устанавливать порядок постановки граждан, которые имеют первоочередное или внеочередное право на получение земельного участка, на учет в качестве лиц, имеющих право на его предоставление в аренду без торгов. Теперь субъекты РФ смогут сами определять, как вести учет граждан, на каких условиях ставить их в очередь, какой должен быть размер участка и какие обстоятельства могут служить основанием для отказа или снятия с учета, объяснил Гаврилов. Предполагается, что новый порядок сократит количество споров между гражданами и органами власти. При этом появится единый подход к контролю: если участок предоставлен один раз, повторное обращение исключается; но, если у человека несколько законных оснований, каждое будет рассмотрено отдельно в рамках конкретного вида права - собственности, аренды или безвозмездного пользования, отметил глава комитета.

