В Госдуме подготовили проект об ответных мерах на использование активов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления ГД об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением заранее подготовить ответные меры в случае принятия Евросоюзом решения о выдаче репарационного кредита с использованием заблокированных суверенных активов России. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 20 ноября. Он подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, данном во вторник при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. В проекте постановления обращается внимание на предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен странам ЕС о выдаче "репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России". "Очевидно, что предлагаемое странам - членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение", - указывается в обращении. В связи с этим предлагается обратиться к Мишустину "с предложением заблаговременной подготовки правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения". В обращении напоминается, что в отношении России Евросоюзом уже приняты ограничительные санкции, которые "абсолютно незаконны" с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами ЕС. Кроме того, "наложение санкций происходит при полном бездействии" ВТО, целью деятельности которой должно являться обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке и которая в своей деятельности в соответствии с документами должна опираться на принцип отказа от каких-либо ограничений международной торговли, подчеркивается там же. А действие 17 соглашений со странами - членами ЕС о поощрении и взаимной защите капиталовложений, по сути, прекращено в одностороннем порядке. "При этом делается все, чтобы воспрепятствовать любым попыткам России защищать свои права, в том числе в судебном порядке", - констатируется в обращении. Новое же предложение "о хищении российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность" самого Евросоюза, говорится там же. Ведь статья 17 Хартии Европейского союза об основных правах запрещает лишение собственности, кроме как при условии выплаты справедливого возмещения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.

