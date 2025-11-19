https://1prime.ru/20251119/gosduma-864719993.html

Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов", — сообщил Володин журналистам по итогам заседания совета ГД. По его словам, решения, принимаемые такими, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. Володин отмечал, что те, кто посягает на собственность РФ, — воры, жулики, и по‑другому эти действия нельзя никак иначе трактовать. Вопрос о неприемлемости действий чиновников ЕС в отношении замороженных в Европе российских активов был поднят на пленарном заседании во вторник.

