Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/gosduma-864719993.html
Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин
Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин
Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:54+0300
2025-11-19T18:54+0300
финансы
россия
рф
европа
вячеслав володин
госдума
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов", — сообщил Володин журналистам по итогам заседания совета ГД. По его словам, решения, принимаемые такими, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. Володин отмечал, что те, кто посягает на собственность РФ, — воры, жулики, и по‑другому эти действия нельзя никак иначе трактовать. Вопрос о неприемлемости действий чиновников ЕС в отношении замороженных в Европе российских активов был поднят на пленарном заседании во вторник.
https://1prime.ru/20251025/aktivy-863925467.html
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_9b9e4d474ff40c96be7ef42e85c266ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, европа, вячеслав володин, госдума, ес
Финансы, РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, Вячеслав Володин, Госдума, ЕС
18:54 19.11.2025
 
Госдума обсудит ответные меры в случае хищения активов, заявил Володин

Володин: ГД в четверг обсудит обращение о мерах в случае использования ЕС активов РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума 20 ноября обсудит обращение к правительству РФ о разработке ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании в четверг рассмотрим обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов", — сообщил Володин журналистам по итогам заседания совета ГД.
По его словам, решения, принимаемые такими, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. Володин отмечал, что те, кто посягает на собственность РФ, — воры, жулики, и по‑другому эти действия нельзя никак иначе трактовать.
Вопрос о неприемлемости действий чиновников ЕС в отношении замороженных в Европе российских активов был поднят на пленарном заседании во вторник.
Российский государственный флаг на фоне Кремля - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Володин назвал использование замороженных российских активов воровством
25 октября, 12:28
 
ФинансыРОССИЯРФЕВРОПАВячеслав ВолодинГосдумаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала