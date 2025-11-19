Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/gossovet-864705708.html
Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках
Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках - 19.11.2025, ПРАЙМ
Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках
Комиссия Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" готовит законопроект, позволяющий упорядочить пригородные перевозки, сообщил глава... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:08+0300
2025-11-19T15:08+0300
бизнес
россия
рф
бурятия
алексей цыденов
госсовет
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" готовит законопроект, позволяющий упорядочить пригородные перевозки, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Алексей Цыденов. Заседание комиссии Госсовета РФ по транспорту прошло в среду. По словам Цыденова, на нем были обсуждены вопросы регулирования пригородных пассажирских перевозок, в том числе железнодорожных, стоимость проезда в общественном транспорте и другие вопросы. "Готовим законопроект, который позволит упорядочить деятельность пригородных перевозок. На основе данных, полученных от субъектов, оцениваем потребности в общественном транспорте и ищем возможные источники дополнительного финансирования", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что работа по поручению президента РФ, чтобы к 2030 году обновить 85% общественного транспорта в городах России, будет продолжена. "Предстоит серьезная работа с главами субъектов, с Министерством транспорта, с Министерством промышленности и Минфином", - подчеркнул Цыденов. В апреле 2025 года Цыденов, выступая на заседания Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, предложил возможный внебюджетный источник финансирования программы обновления общественного транспорта, а именно участие в программе страховых компаний, занимающихся страхованием ОСАГО. По его словам, около 10-12% владельцев транспортных средств в нарушение закона ездят без оформления полисов ОСАГО. Он предложил внедрить с 1 января 2026 года автоматизированный контроль за наличием полисов ОСАГО у автовладельцев. По словам Цыденова, это позволит до 2030 года увеличить финансирование программы не менее чем на 75 миллиардов рублей, обеспечить обновление парка автобусов, предусмотреть закупку автобусов, приспособленных для матерей с колясками и маломобильных граждан, а также снизить нагрузку на дорожную сеть. В мае президент РФ поручил правительству и ЦБ до 15 сентября 2026 года оценить идею о возможности направления части доходов от обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на развитие общественного транспорта.
https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html
https://1prime.ru/20251030/osago-864078088.html
рф
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b6dbcb4e20c293b290727676b0f21765.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, бурятия, алексей цыденов, госсовет, минфин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Бурятия, Алексей Цыденов, Госсовет, Минфин
15:08 19.11.2025
 
Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках

Комиссия Госсовета готовит законопроект о регулировании пригородных перевозок

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФлаг РФ
Флаг РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 19 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" готовит законопроект, позволяющий упорядочить пригородные перевозки, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Алексей Цыденов.
Заседание комиссии Госсовета РФ по транспорту прошло в среду. По словам Цыденова, на нем были обсуждены вопросы регулирования пригородных пассажирских перевозок, в том числе железнодорожных, стоимость проезда в общественном транспорте и другие вопросы.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
10 марта, 17:12
"Готовим законопроект, который позволит упорядочить деятельность пригородных перевозок. На основе данных, полученных от субъектов, оцениваем потребности в общественном транспорте и ищем возможные источники дополнительного финансирования", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работа по поручению президента РФ, чтобы к 2030 году обновить 85% общественного транспорта в городах России, будет продолжена.
"Предстоит серьезная работа с главами субъектов, с Министерством транспорта, с Министерством промышленности и Минфином", - подчеркнул Цыденов.
В апреле 2025 года Цыденов, выступая на заседания Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, предложил возможный внебюджетный источник финансирования программы обновления общественного транспорта, а именно участие в программе страховых компаний, занимающихся страхованием ОСАГО. По его словам, около 10-12% владельцев транспортных средств в нарушение закона ездят без оформления полисов ОСАГО. Он предложил внедрить с 1 января 2026 года автоматизированный контроль за наличием полисов ОСАГО у автовладельцев. По словам Цыденова, это позволит до 2030 года увеличить финансирование программы не менее чем на 75 миллиардов рублей, обеспечить обновление парка автобусов, предусмотреть закупку автобусов, приспособленных для матерей с колясками и маломобильных граждан, а также снизить нагрузку на дорожную сеть.
В мае президент РФ поручил правительству и ЦБ до 15 сентября 2026 года оценить идею о возможности направления части доходов от обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на развитие общественного транспорта.
Выдача полисов ОСАГО в Омске - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Эксперт рассказал, сколько россиян платят за ОСАГО слишком мало
30 октября, 19:55
 
БизнесРОССИЯРФБурятияАлексей ЦыденовГоссоветМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала