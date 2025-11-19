Комиссия Госсовета готовит законопроект о пригородных перевозках

https://1prime.ru/20251119/gossovet-864705708.html

УЛАН-УДЭ, 19 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" готовит законопроект, позволяющий упорядочить пригородные перевозки, сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Алексей Цыденов. Заседание комиссии Госсовета РФ по транспорту прошло в среду. По словам Цыденова, на нем были обсуждены вопросы регулирования пригородных пассажирских перевозок, в том числе железнодорожных, стоимость проезда в общественном транспорте и другие вопросы. "Готовим законопроект, который позволит упорядочить деятельность пригородных перевозок. На основе данных, полученных от субъектов, оцениваем потребности в общественном транспорте и ищем возможные источники дополнительного финансирования", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что работа по поручению президента РФ, чтобы к 2030 году обновить 85% общественного транспорта в городах России, будет продолжена. "Предстоит серьезная работа с главами субъектов, с Министерством транспорта, с Министерством промышленности и Минфином", - подчеркнул Цыденов. В апреле 2025 года Цыденов, выступая на заседания Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, предложил возможный внебюджетный источник финансирования программы обновления общественного транспорта, а именно участие в программе страховых компаний, занимающихся страхованием ОСАГО. По его словам, около 10-12% владельцев транспортных средств в нарушение закона ездят без оформления полисов ОСАГО. Он предложил внедрить с 1 января 2026 года автоматизированный контроль за наличием полисов ОСАГО у автовладельцев. По словам Цыденова, это позволит до 2030 года увеличить финансирование программы не менее чем на 75 миллиардов рублей, обеспечить обновление парка автобусов, предусмотреть закупку автобусов, приспособленных для матерей с колясками и маломобильных граждан, а также снизить нагрузку на дорожную сеть. В мае президент РФ поручил правительству и ЦБ до 15 сентября 2026 года оценить идею о возможности направления части доходов от обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на развитие общественного транспорта.

