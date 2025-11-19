Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251119/gref-864705132.html
2025-11-19T14:55+0300
2025-11-19T14:55+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. Планируется пленарная дискуссия "Будущее с ИИ", в которой примет участие президент России Владимир Путин, а глава "Сбера" выступит модератором. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
14:55 19.11.2025
 
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется пленарная дискуссия "Будущее с ИИ", в которой примет участие президент России Владимир Путин, а глава "Сбера" выступит модератором.
Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
