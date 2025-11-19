https://1prime.ru/20251119/gref-864705132.html
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке - 19.11.2025, ПРАЙМ
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:55+0300
2025-11-19T14:55+0300
2025-11-19T14:55+0300
технологии
бизнес
россия
владимир путин
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_0:19:2875:1636_1920x0_80_0_0_c4abe638a65c24dbb06b0010208f95bd.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. Планируется пленарная дискуссия "Будущее с ИИ", в которой примет участие президент России Владимир Путин, а глава "Сбера" выступит модератором. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
https://1prime.ru/20251110/sber-864379121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_5db8ae7f871113b12d7518b9e840a15b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, владимир путин, сбербанк
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Сбербанк
Греф пришел на конференцию "Сбера" с умным кольцом на руке
Греф пришел на конференцию "Сбера" по ИИ с умным кольцом на руке