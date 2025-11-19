https://1prime.ru/20251119/gref-864724771.html

Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф

технологии

герман греф

сбербанк

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, до 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта, как неэффективный", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025. "Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе, и ресурсов", - добавил Греф.

