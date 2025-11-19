Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф - 19.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251119/gref-864724771.html
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф - 19.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф
Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T22:48+0300
2025-11-19T22:48+0300
технологии
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/86/840438679_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d669fee49b3df98ad8c7e76f69463aba.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, до 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта, как неэффективный", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025. "Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе, и ресурсов", - добавил Греф.
https://1prime.ru/20251119/putin-864722283.html
ru-RU
технологии, герман греф, сбербанк
Технологии, Герман Греф, Сбербанк
22:48 19.11.2025
 
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф

Греф: Сбербанк до конца года сократит почти 20% неэффективных сотрудников

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, до 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта, как неэффективный", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
"Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе, и ресурсов", - добавил Греф.
Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера"
Технологии Герман Греф Сбербанк
 
 
Заголовок открываемого материала