Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф
2025-11-19T22:48+0300
технологии
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, до 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта, как неэффективный", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025. "Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе, и ресурсов", - добавил Греф.
