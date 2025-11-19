Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
Греф поблагодарил Дмитриева за работу в сфере ИИ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и сам фонд за огромную международную работу в сфере искусственного интеллекта. "Я хотел бы поблагодарить нашего партнера по альянсу искусственного интеллекта Кирилла Дмитриева и РФПИ, которые провели огромную международную работу, чтобы это все организовать. И Кирилл лично очень много этим занимался и вложил в это", - сказал Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Греф добавил, что без участия Дмитриева и РФПИ "мы бы такого международного партнерства бы не получили".
23:14 19.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и сам фонд за огромную международную работу в сфере искусственного интеллекта.
"Я хотел бы поблагодарить нашего партнера по альянсу искусственного интеллекта Кирилла Дмитриева и РФПИ, которые провели огромную международную работу, чтобы это все организовать. И Кирилл лично очень много этим занимался и вложил в это", - сказал Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Греф добавил, что без участия Дмитриева и РФПИ "мы бы такого международного партнерства бы не получили".
РОССИЯ Финансы РФ Герман Греф Кирилл Дмитриев РФПИ Сбербанк
 
 
Заголовок открываемого материала