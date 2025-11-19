https://1prime.ru/20251119/gref-864727335.html
Греф поблагодарил Дмитриева за работу в сфере ИИ
2025-11-19T23:14+0300
россия
финансы
рф
герман греф
кирилл дмитриев
рфпи
сбербанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева и сам фонд за огромную международную работу в сфере искусственного интеллекта. "Я хотел бы поблагодарить нашего партнера по альянсу искусственного интеллекта Кирилла Дмитриева и РФПИ, которые провели огромную международную работу, чтобы это все организовать. И Кирилл лично очень много этим занимался и вложил в это", - сказал Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Греф добавил, что без участия Дмитриева и РФПИ "мы бы такого международного партнерства бы не получили".
рф
россия, финансы, рф, герман греф, кирилл дмитриев, рфпи, сбербанк
