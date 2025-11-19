https://1prime.ru/20251119/gref-864727936.html

Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка

Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка - 19.11.2025, ПРАЙМ

Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду,... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:21+0300

2025-11-19T23:21+0300

2025-11-19T23:21+0300

технологии

финансы

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111662_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_92d5bf009d639596c2608c59451e96a0.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду, будет касаться персонала центрального аппарата банка. Ранее в среду Греф сказал, что Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. Глава банка согласился со словами президента и отметил, что если в работе "Сбера" есть что-то неэффективное, то в этом есть и его собственная доля ответственности. "Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть", - сказал Греф в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Он уточнил, что после этого работала команда экспертов-людей, которые все это проверили. "Но надо сказать, что на очень высокую долю точности они указали. Свыше 80% точность была… Почему мы проявили соответствующие оптимизационные процедуры, которые через месяц будут уже завершены", - добавил Греф. Он также считает, что "пузырь" из IT-специалистов не лопнет. "Потому что в экономике очень много предприятий, которые еще не прошли первоначальный режим цифровизации, цифровой трансформации", - сказал Греф.

https://1prime.ru/20251119/sberbank-864727644.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, герман греф, сбербанк