Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка - 19.11.2025
Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка
Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка - 19.11.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:21+0300
2025-11-19T23:21+0300
технологии
финансы
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111662_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_92d5bf009d639596c2608c59451e96a0.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду, будет касаться персонала центрального аппарата банка. Ранее в среду Греф сказал, что Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. Глава банка согласился со словами президента и отметил, что если в работе "Сбера" есть что-то неэффективное, то в этом есть и его собственная доля ответственности. "Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть", - сказал Греф в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Он уточнил, что после этого работала команда экспертов-людей, которые все это проверили. "Но надо сказать, что на очень высокую долю точности они указали. Свыше 80% точность была… Почему мы проявили соответствующие оптимизационные процедуры, которые через месяц будут уже завершены", - добавил Греф. Он также считает, что "пузырь" из IT-специалистов не лопнет. "Потому что в экономике очень много предприятий, которые еще не прошли первоначальный режим цифровизации, цифровой трансформации", - сказал Греф.
технологии, финансы, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
23:21 19.11.2025
 
Греф рассказал о сокращении неэффективных сотрудников Сбербанка

Греф: сокращение неэффективных сотрудников коснется центрального аппарата Сбербанка

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года, о котором он упомянул ранее в среду, будет касаться персонала центрального аппарата банка.
Ранее в среду Греф сказал, что Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. Глава банка согласился со словами президента и отметил, что если в работе "Сбера" есть что-то неэффективное, то в этом есть и его собственная доля ответственности.
"Я бы хотел уточнить, что речь шла о центральном аппарате. Мы анализировали в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов. И была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность проектов. И как раз неэффективные проекты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть", - сказал Греф в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Он уточнил, что после этого работала команда экспертов-людей, которые все это проверили. "Но надо сказать, что на очень высокую долю точности они указали. Свыше 80% точность была… Почему мы проявили соответствующие оптимизационные процедуры, которые через месяц будут уже завершены", - добавил Греф.
Он также считает, что "пузырь" из IT-специалистов не лопнет. "Потому что в экономике очень много предприятий, которые еще не прошли первоначальный режим цифровизации, цифровой трансформации", - сказал Греф.
