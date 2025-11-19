Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саудовской Аравии запустят модель искусственного интеллекта Grok - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии запустят модель искусственного интеллекта Grok
2025-11-19T23:54+0300
2025-11-19T23:54+0300
технологии
бизнес
мировая экономика
саудовская аравия
xai
nvidia
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Модель искусственного интеллекта Grok будет запущена в Саудовской Аравии, следует из пресс-релиза компании-разработчика xAI. Ранее в среду владелец компании Илон Маск объявил, что xAI построит новый дата-центр в Саудовской Аравии при сотрудничестве с саудовской компанией Humain и разработчиком графических процессоров Nvidia. "Мы внедряем Grok по всей Саудовской Аравии. Это сотрудничество создает единый национальный уровень искусственного интеллекта, который предоставляет каждой государственной и частной организации передовые возможности для принятия решений, что выведет королевство на передовые позиции в глобальной трансформации искусственного интеллекта", - говорится в сообщении xAI. Отмечается, что Grok также будет интегрирован в агентскую платформу Humain, Humain One. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
саудовская аравия
технологии, бизнес, мировая экономика, саудовская аравия, xai, nvidia
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, xAI, Nvidia
23:54 19.11.2025
 
В Саудовской Аравии запустят модель искусственного интеллекта Grok

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Модель искусственного интеллекта Grok будет запущена в Саудовской Аравии, следует из пресс-релиза компании-разработчика xAI.
Ранее в среду владелец компании Илон Маск объявил, что xAI построит новый дата-центр в Саудовской Аравии при сотрудничестве с саудовской компанией Humain и разработчиком графических процессоров Nvidia.
"Мы внедряем Grok по всей Саудовской Аравии. Это сотрудничество создает единый национальный уровень искусственного интеллекта, который предоставляет каждой государственной и частной организации передовые возможности для принятия решений, что выведет королевство на передовые позиции в глобальной трансформации искусственного интеллекта", - говорится в сообщении xAI.
Отмечается, что Grok также будет интегрирован в агентскую платформу Humain, Humain One.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
