Китай в третий раз в 2025 году сохранит лидерство по экспорту автомобилей
2025-11-19T12:55+0300
2025-11-19T12:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848847798_49:0:1073:576_1920x0_80_0_0_c04f89cafc7c0c7efd37a3c398a0baad.jpg
ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Китай, как ожидается, в третий раз подряд сохранит мировое лидерство по экспорту автомобилей по итогам 2025 года, что обусловлено развитием индустрии электромобилей, пишет издание Yicai. "Япония стала крупнейшим мировым экспортером автомобилей в 1980 году и сохраняла лидирующие позиции до 2023 году, когда Китай обогнал ее. В последние два года Китай занимает первую место в мире и, ожидается, сохранит лидерство в этом году", - сказано в сообщении издания. Отмечается, что за первые три квартала 2025 года экспорт автомобилей Китая достиг 4,95 миллиона единиц, из Японии - 3,06 миллиона. Как поясняет заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, основное влияние на рост экспорта оказали электромобили. Средний месячный объем экспорта электрокаров в 2024 году составлял около 100 тысяч единиц, а в 2025 году увеличился примерно до 200 тысяч единиц, добавил он. По уточнению издания, продажи китайских автомобилей сохраняют положительную динамику на европейском рынке. За первые восемь месяцев 2025 года в Европе было зарегистрировано 430 тысяч китайских автомобилей, что на 74% больше в годовом исчислении. Продажи китайского автопроизводителя BYD превзошли показатели японской автокомпании Suzuki, а продажи Chery Auto - Mitsubishi. Как пишет Yicai, Европа остается важным экспортным рынком для китайских авиакомпаний. BYD и Chery Auto уже построили фабрики в Европе, а GAC Group, Geely Automobile Holdings и Xpeng Motors создали научно-исследовательские центры.
https://1prime.ru/20251029/avto-863883985.html
https://1prime.ru/20251119/import-864690075.html
12:55 19.11.2025
 
кроссоверов X-Cross 7. Архивное фото
ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Китай, как ожидается, в третий раз подряд сохранит мировое лидерство по экспорту автомобилей по итогам 2025 года, что обусловлено развитием индустрии электромобилей, пишет издание Yicai.
"Япония стала крупнейшим мировым экспортером автомобилей в 1980 году и сохраняла лидирующие позиции до 2023 году, когда Китай обогнал ее. В последние два года Китай занимает первую место в мире и, ожидается, сохранит лидерство в этом году", - сказано в сообщении издания.
Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России
29 октября, 03:03
Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России
29 октября, 03:03
Отмечается, что за первые три квартала 2025 года экспорт автомобилей Китая достиг 4,95 миллиона единиц, из Японии - 3,06 миллиона.
Как поясняет заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, основное влияние на рост экспорта оказали электромобили. Средний месячный объем экспорта электрокаров в 2024 году составлял около 100 тысяч единиц, а в 2025 году увеличился примерно до 200 тысяч единиц, добавил он.
По уточнению издания, продажи китайских автомобилей сохраняют положительную динамику на европейском рынке. За первые восемь месяцев 2025 года в Европе было зарегистрировано 430 тысяч китайских автомобилей, что на 74% больше в годовом исчислении. Продажи китайского автопроизводителя BYD превзошли показатели японской автокомпании Suzuki, а продажи Chery Auto - Mitsubishi.
Как пишет Yicai, Европа остается важным экспортным рынком для китайских авиакомпаний. BYD и Chery Auto уже построили фабрики в Европе, а GAC Group, Geely Automobile Holdings и Xpeng Motors создали научно-исследовательские центры.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента
09:44
 
