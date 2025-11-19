https://1prime.ru/20251119/icai-864699419.html

Китай в третий раз в 2025 году сохранит лидерство по экспорту автомобилей

ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Китай, как ожидается, в третий раз подряд сохранит мировое лидерство по экспорту автомобилей по итогам 2025 года, что обусловлено развитием индустрии электромобилей, пишет издание Yicai. "Япония стала крупнейшим мировым экспортером автомобилей в 1980 году и сохраняла лидирующие позиции до 2023 году, когда Китай обогнал ее. В последние два года Китай занимает первую место в мире и, ожидается, сохранит лидерство в этом году", - сказано в сообщении издания. Отмечается, что за первые три квартала 2025 года экспорт автомобилей Китая достиг 4,95 миллиона единиц, из Японии - 3,06 миллиона. Как поясняет заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, основное влияние на рост экспорта оказали электромобили. Средний месячный объем экспорта электрокаров в 2024 году составлял около 100 тысяч единиц, а в 2025 году увеличился примерно до 200 тысяч единиц, добавил он. По уточнению издания, продажи китайских автомобилей сохраняют положительную динамику на европейском рынке. За первые восемь месяцев 2025 года в Европе было зарегистрировано 430 тысяч китайских автомобилей, что на 74% больше в годовом исчислении. Продажи китайского автопроизводителя BYD превзошли показатели японской автокомпании Suzuki, а продажи Chery Auto - Mitsubishi. Как пишет Yicai, Европа остается важным экспортным рынком для китайских авиакомпаний. BYD и Chery Auto уже построили фабрики в Европе, а GAC Group, Geely Automobile Holdings и Xpeng Motors создали научно-исследовательские центры.

