https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864721940.html
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за неделю составила 0,11% - 19.11.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T19:47+0300
2025-11-19T19:47+0300
2025-11-19T19:47+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_144351794be8a19ff4dd19379a2a0bb9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат. "За период с 11 по 17 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца - 100,26%, с начала года - 105,08%", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251119/benzin-864721311.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_db98e6986882b201f86b730a85c92ddc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России с 11 по 17 ноября составила 0,11%