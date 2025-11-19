Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России за неделю составила 0,11% - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864721940.html
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за неделю составила 0,11% - 19.11.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T19:47+0300
2025-11-19T19:47+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_144351794be8a19ff4dd19379a2a0bb9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат. "За период с 11 по 17 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца - 100,26%, с начала года - 105,08%", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251119/benzin-864721311.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_db98e6986882b201f86b730a85c92ddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:47 19.11.2025
 
Инфляция в России за неделю составила 0,11%

Инфляция в России с 11 по 17 ноября составила 0,11%

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 11 по 17 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца - 100,26%, с начала года - 105,08%", - говорится в документе.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В России снизилась средняя розничная цена бензина
19:25
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала