Инфляция в России за неделю составила 0,11%

19.11.2025 Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат.

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября, с начала года цены выросли на 5,08%, сообщил в среду Росстат. "За период с 11 по 17 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца - 100,26%, с начала года - 105,08%", - говорится в документе.

