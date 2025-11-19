Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения - 19.11.2025
В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения
В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения
Исполнительный директор иранского предприятия по переработке газа имени Хашеминежада Яхья Фейзи опроверг сообщения об обнаружении в северо-восточной части Ирана
2025-11-19T22:54+0300
2025-11-19T22:54+0300
ТЕГЕРАН, 19 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный директор иранского предприятия по переработке газа имени Хашеминежада Яхья Фейзи опроверг сообщения об обнаружении в северо-восточной части Ирана нового газового месторождения. "Новость об открытии нового газового месторождения на северо-востоке Ирана, опубликованная СМИ в среду, 19 ноября, не соответствует действительности", - сказал Фейзи, его слова приводит иранское агентство Tasnim. Ранее Tasnim со ссылкой на Фейзи сообщало об обнаружении газового месторождения под названием "Тус" (на северо-востоке Ирана), оно должно было увеличить снабжение газом северо-восточные области республики на 3 миллиона кубометров в день.
газ, иран
Энергетика, Газ, ИРАН
22:54 19.11.2025
 
В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения

Фейзи опроверг сообщения об открытии нового газового месторождения на северо-востоке Ирана

© РИА Новости . Евгений Биятов
Флаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 19 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный директор иранского предприятия по переработке газа имени Хашеминежада Яхья Фейзи опроверг сообщения об обнаружении в северо-восточной части Ирана нового газового месторождения.
"Новость об открытии нового газового месторождения на северо-востоке Ирана, опубликованная СМИ в среду, 19 ноября, не соответствует действительности", - сказал Фейзи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Ранее Tasnim со ссылкой на Фейзи сообщало об обнаружении газового месторождения под названием "Тус" (на северо-востоке Ирана), оно должно было увеличить снабжение газом северо-восточные области республики на 3 миллиона кубометров в день.
ЭнергетикаГазИРАН
 
 
