В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения
В Иране опровергли сообщения об открытии газового месторождения
2025-11-19T22:54+0300
ТЕГЕРАН, 19 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный директор иранского предприятия по переработке газа имени Хашеминежада Яхья Фейзи опроверг сообщения об обнаружении в северо-восточной части Ирана нового газового месторождения. "Новость об открытии нового газового месторождения на северо-востоке Ирана, опубликованная СМИ в среду, 19 ноября, не соответствует действительности", - сказал Фейзи, его слова приводит иранское агентство Tasnim. Ранее Tasnim со ссылкой на Фейзи сообщало об обнаружении газового месторождения под названием "Тус" (на северо-востоке Ирана), оно должно было увеличить снабжение газом северо-восточные области республики на 3 миллиона кубометров в день.
