Ударом "Искандера" уничтожены установки, с которых атаковали Воронеж

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ. "Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - говорится в сообщении.
