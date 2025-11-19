https://1prime.ru/20251119/iskander-864686595.html

Ударом "Искандера" уничтожены установки, с которых атаковали Воронеж

Ударом "Искандера" уничтожены установки, с которых атаковали Воронеж

2025-11-19T08:21+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ. "Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - говорится в сообщении.

