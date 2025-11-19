Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ударом "Искандера" уничтожены установки, с которых атаковали Воронеж - 19.11.2025
Ударом "Искандера" уничтожены установки, с которых атаковали Воронеж
2025-11-19T08:21+0300
2025-11-19T08:21+0300
россия
общество
воронеж
рф
всу
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ. "Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - говорится в сообщении.
россия, общество , воронеж, рф, всу
РОССИЯ, Общество , Воронеж, РФ, ВСУ
08:21 19.11.2025
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - говорится в сообщении.
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
РОССИЯ Общество Воронеж РФ ВСУ
 
 
