Исследование: женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование

19.11.2025

Исследование: женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование

Женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование - осенью этого года на них пришлось 63% платежей

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование - осенью этого года на них пришлось 63% платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как оказалось, женщины чаще, чем мужчины, оплачивают по картам банка дополнительное образование – как собственное, так и детей. Осенью текущего года на них пришлось 63% платежей по картам банка, а на мужчин – 37%", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены все операции по картам банка в категориях "онлайн-школы" и "бизнес-тренинги" с начала 2025 года. При этом отмечается, что мужчины, напротив, лидируют по величине среднего чека, который оказался на 41% выше, чем у женщин – 6 056 рублей против 4 300 рублей. "С приходом осени, а вместе с ней – стартом очередного учебного сезона и окончания летних каникул и отпусков, у россиян растет спрос на дополнительное онлайн-образование. И взрослые, и дети давно оценили преимущество онлайн-школ в освоении новой профессии или углубленном изучении школьных предметов, а также прохождении различных тренингов роста", - отмечают аналитики. Так, уже в сентябре текущего года аналитиками "Русского стандарта" был отмечен резкий рост – на 60% – числа таких платежей по картам банка относительно августа. По данным банка, средний чек платежа по картам за обучение в онлайн-школах и на бизнес-тренингах этой осенью составляет 4 951 рубль. Он немного снизился относительно лета, когда он составлял 5 321 рубль, при этом оказался выше, чем зимой (4 705 рублей) и весной (4 789 рублей). "За дополнительное образование россияне чаще предпочитают платить в онлайне, чем в офлайне. Осенью 2025 года соотношение по числу операций в пользу онлайна составило 67% против 33% соответственно. Средний чек одного такого платежа по картам банка в онлайне этой осенью составляет 5 110 рублей, а в офлайне он ниже – 4 625 рублей", - уточняется в материалах.

