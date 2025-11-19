https://1prime.ru/20251119/italiya-864714350.html

В Италии оценили ущерб от поддельных продуктов в 120 миллиардов евро в год

РИМ, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка продовольственных товаров, производители которых выдают их за итальянские или используют псевдоитальянские наименования, составляет 120 миллиардов евро в год, заявила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, комментируя недовольство властей Италии использованием национальной символики страны на поддельных "итальянских" продуктах. Ранее министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида увидел на полках магазина в Европарламенте соусы для пасты, которые рекламировались на полках как итальянские. "Скандал с поддельной итальянской продукцией обходится нашей стране в 120 миллиардов евро в год, при этом парадокс заключается в том, что крупнейшими подделывателями итальянского качества являются промышленно развитые страны", - сообщила Coldiretti. Министр опубликовал фотографии продуктов, в том числе банки с "карбонарой" - соусом, который в Италии традиционно готовится без сливок. Именно карбонара, пишет Coldiretti, является одним из самых имитируемых рецептов за рубежом, причем в разных странах существуют отступления от классического рецепта. Также внимание ассоциации привлекло наличие на полках соуса болоньезе - "завлекающего туристов специалитета, не имеющего в Италии настоящей традиции". По данным Coldiretti, из-за так называемого феномена итальянского звучания более чем две трети итальянских агропродовольственных товаров в мире являются поддельными, при этом связи с итальянскими производителями или работниками они не имеют. Список самых подделываемых продуктов возглавляют сыры, затем следуют колбасные изделия, а среди стран по количеству подделок в мире лидируют США, уточнили в ассоциации. Министр Лоллобриджида сообщил, что запросил проверку продукции в Европарламенте. По его словам, эти продукты представляют собой худший пример Italian Sounding (практика использования слов, изображений, цветовых сочетаний и других образов, отсылающих к Италии, для продвижения и коммерциализации не связанной с Италией продукции). Издание Corriere della Sera, комментируя публикацию министра, отметило, что с точки зрения европейского законодательства продажа в европейской стране неитальянского продукта с итальянским триколором или с упоминанием Италии может быть расценена как вводящее в заблуждение представление товара.

