19.11.2025
Юрист предупредила о наказании за продажу игр GSC Game World
За продажу игр украинской компании GSC Game World (признана нежелательной на территории РФ) онлайн-магазинам может грозить как административная, так и уголовная
00:20 19.11.2025
 
Юрист предупредила о наказании за продажу игр GSC Game World

Юрист Браун: за продажу игр GSC Game World онлайн-магазинам грозит ответственность

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. За продажу игр украинской компании GSC Game World (признана нежелательной на территории РФ) онлайн-магазинам может грозить как административная, так и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Во вторник Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World, которая, по версии надзорного ведомства, перевела на нужды ВСУ около 17 миллионов долларов.
"Онлайн-магазинам за продажу игр GSC Game Word грозит серьезная административная и уголовная ответственность, в том числе, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются распространением продукции нежелательной организации на территории РФ", - сказала юрист.
Она добавила, что административная ответственность предусмотрена по статье 13.47 КоАП РФ (осуществление на территории РФ деятельности нежелательной организации). Так, согласно данной статье, физлицам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, например, серверов с игрой, с целью полного прекращения деятельности после вынесения постановления.
"Если же указанная деятельность правонарушителями не прекращена, либо если она представляет угрозу безопасности государства, то наступает уголовная ответственность по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ)", - отметила Браун.
Юрист уточнила, что санкции данной статьи предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, а для организованной группы - лишение свободы на срок до шести лет.
Она также подчеркнула, что для онлайн-магазинов, продающих такую продукцию, означает, что продажа ключей или дистрибуция игр GSC Game World на территории РФ теперь является правонарушением.
"При первом обнаружении магазин, скорее всего, получит крупный административный штраф и предписание прекратить продажи. В случае продолжения продаж или отягчающих обстоятельств (например, крупный оборот) руководители и сама компания могут быть привлечены к уголовной ответственности", - заключила юрист.
 
Заголовок открываемого материала