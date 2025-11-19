https://1prime.ru/20251119/katera-864698393.html
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
