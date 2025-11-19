Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - 19.11.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщило Минобороны РФ. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:46+0300
2025-11-19T12:46+0300
россия
черное море
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_047c29014bb7833d26e9af7be6d080ae.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
черное море
рф
россия, черное море, рф, всу
РОССИЯ, Черное море, РФ, ВСУ
12:46 19.11.2025
 
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Севастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ
РОССИЯ Черное море РФ ВСУ
 
 
