Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в 2026 году, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника. "Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", - передает агентство.

