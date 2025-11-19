Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в 2026 году, сообщили СМИ - 19.11.2025
Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в 2026 году, сообщили СМИ
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает... | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника. "Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", - передает агентство.
23:36 19.11.2025
 
Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в 2026 году, сообщили СМИ

Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Кит Келлог
Кит Келлог - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Кит Келлог. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника.
"Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", - передает агентство.
В Киеве рассказали, что случилось с Келлогом после встречи с Зеленским
8 ноября, 07:16
