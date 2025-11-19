https://1prime.ru/20251119/kellog-864729207.html
Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в 2026 году, сообщили СМИ
2025-11-19T23:36+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника. "Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе", - передает агентство.
