Министр обороны Британии обратился с необычным посланием к Путину

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля "Янтарь", пишет Independent.Он утверждает, что российский разведывательный корабль, работавший к северу от Шотландии, направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.“Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете", — заявил министр.В январе Хили уже называл исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.В ответ российское посольство в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

