19.11.2025
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство
2025-11-19T14:01+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Посольство США на Украине подтвердило, что делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, намерена провести там "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования. "Министр Дрисколл и команда прибыли сегодня утром в Киев по поручению администрации (президента США Дональда) Трампа с миссией по фактчекингу, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение конфликта", - говорится в сообщении посольства, которое приводит агентство Рейтер. Как сообщало ранее издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
14:01 19.11.2025
 
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство

Посольство США подтвердило прибытие делегации с министром Дрисколлом в Киев

Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Посольство США на Украине подтвердило, что делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, намерена провести там "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования.
"Министр Дрисколл и команда прибыли сегодня утром в Киев по поручению администрации (президента США Дональда) Трампа с миссией по фактчекингу, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение конфликта", - говорится в сообщении посольства, которое приводит агентство Рейтер.
Как сообщало ранее издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
