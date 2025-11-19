https://1prime.ru/20251119/kiev-864702955.html
Делегация с министром армии США прибыла в Киев, заявило посольство
2025-11-19T14:01+0300
общество
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Посольство США на Украине подтвердило, что делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, намерена провести там "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования. "Министр Дрисколл и команда прибыли сегодня утром в Киев по поручению администрации (президента США Дональда) Трампа с миссией по фактчекингу, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить завершение конфликта", - говорится в сообщении посольства, которое приводит агентство Рейтер. Как сообщало ранее издание Politico, США отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
