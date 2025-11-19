https://1prime.ru/20251119/kipr-864719827.html

На Кипре рассказали, когда планируют начать поставки газа в Европу

На Кипре рассказали, когда планируют начать поставки газа в Европу - 19.11.2025, ПРАЙМ

На Кипре рассказали, когда планируют начать поставки газа в Европу

Кипр планирует начать поставки газа из месторождений в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Европу в 2027 году, сообщил в среду президент республики... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T18:49+0300

2025-11-19T18:49+0300

2025-11-19T18:49+0300

энергетика

газ

кипр

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/76914/40/769144041_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_df11ddafc2abe76c920b2f33b9d46e52.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Кипр планирует начать поставки газа из месторождений в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Европу в 2027 году, сообщил в среду президент республики Никос Христодулидис. "Согласно информации, полученной от участников консорциума (Eni - TotalEnergies - ред.), по крайней мере, по месторождению "Кронос", цель состоит в том, чтобы в 2027 году получить первый природный газ с "Кроноса" для экспорта в Европу", - сказал президент на энергетическом симпозиуме Financial Media Way в Никосии, текст его речи публикует сайт правительства. Президент упомянул, что Кипр обладает важными преимуществами в энергетической сфере, среди которых подтвержденные запасы газа, потенциал для развития "зеленой" энергетики, особенно солнечной, привлекательный инвестиционный климат и выгодное положение между Востоком и Западом. Кроме "Кроноса", Кипр располагает еще двумя крупными газовыми месторождениями в своей исключительной экономической зоне. "За последний год мы добились значительных успехов в связи с открытием месторождения "Пегас", расположенного в десятом блоке нашей ИЭЗ, что повышает общий объем предполагаемых запасов до приблизительно 20 триллионов кубических футов. В сотрудничестве с участниками консорциума мы быстро продвигаемся к следующему этапу - планированию и разработке месторождений "Афродита" и "Кронос". Мы планируем принять окончательное инвестиционное решение в 2026 году", - сказал Христодулидис. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси 8 января объявил, что Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для его сжижения и дальнейшего реэкспорта в Европу. Кипр и Египет 17 февраля подписали соглашение и меморандум, относящиеся к газовым месторождениям в кипрской исключительной экономической зоне.

https://1prime.ru/20251118/turtsiya-864674765.html

кипр

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, кипр, европа