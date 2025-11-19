На Кипре рассказали, когда планируют начать поставки газа в Европу
Христодулидис: Кипр планирует начать поставки газа в Европу в 2027 году
© fotolia.com / Alexander Lebedev Флаг Кипра
Флаг Кипра. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Lebedev
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Кипр планирует начать поставки газа из месторождений в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Европу в 2027 году, сообщил в среду президент республики Никос Христодулидис.
"Согласно информации, полученной от участников консорциума (Eni - TotalEnergies - ред.), по крайней мере, по месторождению "Кронос", цель состоит в том, чтобы в 2027 году получить первый природный газ с "Кроноса" для экспорта в Европу", - сказал президент на энергетическом симпозиуме Financial Media Way в Никосии, текст его речи публикует сайт правительства.
Президент упомянул, что Кипр обладает важными преимуществами в энергетической сфере, среди которых подтвержденные запасы газа, потенциал для развития "зеленой" энергетики, особенно солнечной, привлекательный инвестиционный климат и выгодное положение между Востоком и Западом. Кроме "Кроноса", Кипр располагает еще двумя крупными газовыми месторождениями в своей исключительной экономической зоне.
"За последний год мы добились значительных успехов в связи с открытием месторождения "Пегас", расположенного в десятом блоке нашей ИЭЗ, что повышает общий объем предполагаемых запасов до приблизительно 20 триллионов кубических футов. В сотрудничестве с участниками консорциума мы быстро продвигаемся к следующему этапу - планированию и разработке месторождений "Афродита" и "Кронос". Мы планируем принять окончательное инвестиционное решение в 2026 году", - сказал Христодулидис.
Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси 8 января объявил, что Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для его сжижения и дальнейшего реэкспорта в Европу. Кипр и Египет 17 февраля подписали соглашение и меморандум, относящиеся к газовым месторождениям в кипрской исключительной экономической зоне.