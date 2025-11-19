https://1prime.ru/20251119/kitay-864670474.html

"Скупают втайне". Чем Китай озадачил весь мир

мнения аналитиков

китай

пекин

мировая экономика

мвф

швейцария

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. КНР заподозрили в тайных закупках золота — якобы на деле они в десять раз выше официальных. Действительно ли это так, хотят ли китайцы ускорить отход от доллара, маскируют ли экономические проблемы или что-то знают про мировой валютный рынок в целом — в материале "Прайм".Не светитьсяРекордный рост цен на золото не в последнюю очередь связан с действиями центробанков. Активно накапливал золотые резервы и Пекин. Однако в этом году приобретения были непривычно низкими – буквально по паре тонн в месяц.Это заставило аналитиков заподозрить тайные закупки, пишет FT.Проверить, как обстоит дело в реальности, весьма затруднительно. Никаких проверяющих в хранилища не пустят. Под грифом "секретно" многие данные, и золотой запас не исключение. Ситуацию осложняет то, что Китай — крупный производитель драгметалла, десять процентов мировой добычи. Из недр извлекают от 350 до 450 тонн в год. Значит, можно покупать внутри страны, а не на внешнем контуре.Часть приобретенного Китаем драгметалла транспортируют в Швейцарию, где слитки по 400 унций переплавляются в килограммовые для Шанхайского рынка золота. Еще часть отливают в ЮАР. Затем через Лондон отправляют в КНР самолетами. Последовательные номера этих слитков можно засечь и сделать некоторые выводы.Примерно таким образом эксперты Société Générale оценили общий объем закупок Китая в этом году в 250 тысяч тонн. То есть в десять раз больше, чем сообщают официально. Иными словами, Пекин формирует до трети мирового спроса на золото.По мнению директора Японской ассоциации рынков драгоценных металлов Брюса Икемицу, золотые запасы Китая вдвое превосходят официальный показатель.Уйти на дноЦентробанки все чаще скрывают структуру международных резервов. По данным Всемирного золотого совета, в первом квартале менее четверти спроса официально зафиксировали в МВФ. А лет десять назад прозрачными были почти 90%.Это связано с геополитическими потрясениями и стремлением минимизировать финансовые риски в эпоху высокой неопределенности. Есть и политические причины – многие страны не хотят афишировать скупку золота и снижение доли доллара в резервах."Мы видим коллективную попытку застраховать госфинансы от резких изменений на рынках, от эскалации валютных войн", — поясняет аналитик инвестиционной компании "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.Вместе с тем в статистику порой закрадывается некоторое лукавство, когда, например, оценивают увеличение доли золота не в тоннах, а в денежном выражении. С учетом двукратного роста котировок драгметалла возникает сильное искажение.Так что десятикратное превышение маловероятно. Подобный спрос повлиял бы на поставки по другим направлениям, и очень заметно.Вместо доллараКроме того, золото остается не только классическим инструментом хеджирования, но и незаменимым активом во многих производственных цепочках. Промышленности Китая желтый металл тоже очень нужен.Но влияние доллара в мире действительно слабеет. Причины — экономические проблемы США, рост внешнего долга, дефицит бюджета, внутренние разногласия. Плюс геополитическая напряженность, общая нестабильность. Так что Китаю, как и многим другим, приходится предпринимать усилия по диверсификации резервов и дедолларизации внешней торговли."Манипуляций тут никаких нет, просто в динамике спроса и цен на золото отражаются структурные изменения в мировой финансовой системе", — уверена Анастасия Найшева.В КНР в нынешних условиях стараются инвестировать не в американский доллар, а в более надежный актив, подтверждает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Президентской академии Сергей Маргулис."Ухудшение американо-китайских отношений при Трампе, попытки санкционного давления, естественно, задают в самом Китае тренд на максимальную дедолларизацию экономики", — указывает он.В КНР понимают, что могут оказаться следующими после России в заморозке активов: слишком много противоречий накопилось между сверхдержавами. Вот и страхуются.Золотые бобыЕсть и внутренний фактор. В Китае по-прежнему в связи с кризисом в строительной отрасли сохраняется недоверие к традиционным для страны инвестициям в недвижимость. Зато все популярнее даже среди небогатых слоев населения стратегия вложений в золото."Это, например, покупка так называемых золотых бобов — совсем крохотных кусочков золота, приобретаемых для уверенности в завтрашнем дне. И это тоже повышает спрос на драгметалл в стране", — отметил Сергей Маргулис.А "золотые бобы" никак не учитываются в статистике, поскольку проходят на внутреннем рынке.Если учесть все в совокупности, можно предположить, что заявленные и реальные объемы закупки золота действительно сильно отличаются. Китайский рынок драгметаллов остается головоломкой, которую миру еще предстоит разгадать. А это означает, что любые прогнозы цен на золото нужно воспринимать как уравнение с одной большой неизвестной. Разгадка способна обрушить рынок, пока же интрига сохраняется.

