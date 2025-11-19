https://1prime.ru/20251119/kizhaly-864698711.html

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины - 19.11.2025

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами... | 19.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотников дальнего действия в западных областях Украины, все они поражены, сообщило в среду Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

