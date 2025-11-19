https://1prime.ru/20251119/konyak-864687536.html

Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов

19.11.2025

бизнес

россия

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Розничные продажи коньяков в России в январе-октябре 2025 года снизились на 9,1% в годовом выражении - до 10,296 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14% и составил 15,048 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Водки продали за 10 месяцев на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 60,218 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков упала на 87,9% - до 1,385 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали на 1% меньше - 97,312 миллиона декалитров. По данным службы, розничные продажи виноградного вина в России снизились в январе-октябре на 1,4% в годовом выражении и составили 46,225 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин (шампанского) уменьшился на 2,7%, достигнув 15,895 миллиона декалитров. Ликерных вин продали на 10,6% меньше - 959,4 тысячи декалитров. Реализация в рознице плодовой алкогольной продукции за указанный период упала на 74,5%, составив 2,139 миллиона декалитров. Всего объем продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за 10 месяцев снизился на 10,3% в годовом выражении и составил 165,245 миллиона декалитров.

бизнес, россия