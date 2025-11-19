Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/konyak-864687536.html
Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов
Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов
Розничные продажи коньяков в России в январе-октябре 2025 года снизились на 9,1% в годовом выражении - до 10,296 миллиона декалитров, в то же время объем... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:41+0300
2025-11-19T08:41+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/51/762785188_0:467:2048:1619_1920x0_80_0_0_8d6eba8de3aac8531f97209522eef653.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Розничные продажи коньяков в России в январе-октябре 2025 года снизились на 9,1% в годовом выражении - до 10,296 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14% и составил 15,048 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Водки продали за 10 месяцев на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 60,218 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков упала на 87,9% - до 1,385 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали на 1% меньше - 97,312 миллиона декалитров. По данным службы, розничные продажи виноградного вина в России снизились в январе-октябре на 1,4% в годовом выражении и составили 46,225 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин (шампанского) уменьшился на 2,7%, достигнув 15,895 миллиона декалитров. Ликерных вин продали на 10,6% меньше - 959,4 тысячи декалитров. Реализация в рознице плодовой алкогольной продукции за указанный период упала на 74,5%, составив 2,139 миллиона декалитров. Всего объем продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за 10 месяцев снизился на 10,3% в годовом выражении и составил 165,245 миллиона декалитров.
https://1prime.ru/20251028/pivo-864005090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/51/762785188_0:83:2048:1619_1920x0_80_0_0_be282ccf1d729d307b83ec4f8879ead9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:41 19.11.2025
 
Розничные продажи коньяков в России снизились на девять процентов

Росалкогольтабакконтроль: продажи коньяков в России снизились на 9,1%

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКоньяк
Коньяк - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Коньяк. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Розничные продажи коньяков в России в январе-октябре 2025 года снизились на 9,1% в годовом выражении - до 10,296 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14% и составил 15,048 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Водки продали за 10 месяцев на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 60,218 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков упала на 87,9% - до 1,385 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали на 1% меньше - 97,312 миллиона декалитров.
По данным службы, розничные продажи виноградного вина в России снизились в январе-октябре на 1,4% в годовом выражении и составили 46,225 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин (шампанского) уменьшился на 2,7%, достигнув 15,895 миллиона декалитров. Ликерных вин продали на 10,6% меньше - 959,4 тысячи декалитров.
Реализация в рознице плодовой алкогольной продукции за указанный период упала на 74,5%, составив 2,139 миллиона декалитров.
Всего объем продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за 10 месяцев снизился на 10,3% в годовом выражении и составил 165,245 миллиона декалитров.
Приморский пивоваренный завод - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В России снизились розничные продажи пива
28 октября, 08:15
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала