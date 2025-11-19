Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября
Литва 20 ноября откроет два КПП на границе с Белоруссией
© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
МИНСК, 19 ноя - ПРАЙМ. Литва откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября, передает агентство Белта.
На заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией.
"Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони")", - передает Белта.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Литовская сторона обосновывала закрытие границы проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.