Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября

белоруссия

литва

ес

нато

МИНСК, 19 ноя - ПРАЙМ. Литва откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября, передает агентство Белта. На заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. "Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони")", - передает Белта. Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Литовская сторона обосновывала закрытие границы проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.

белоруссия

литва

