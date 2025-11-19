Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября - 19.11.2025
Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября
Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября - 19.11.2025, ПРАЙМ
Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября
Литва откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября, передает агентство Белта. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:37+0300
2025-11-19T15:37+0300
белоруссия
литва
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg
МИНСК, 19 ноя - ПРАЙМ. Литва откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября, передает агентство Белта. На заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией. "Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони")", - передает Белта. Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Литовская сторона обосновывала закрытие границы проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
белоруссия
литва
белоруссия, литва, ес, нато
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС, НАТО
15:37 19.11.2025
 
Литва откроет пунктs пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября

Литва 20 ноября откроет два КПП на границе с Белоруссией

Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
МИНСК, 19 ноя - ПРАЙМ. Литва откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией 20 ноября, передает агентство Белта.
На заседании литовского правительства в среду было принято решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией.
"Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони")", - передает Белта.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Литовская сторона обосновывала закрытие границы проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Белоруссия готова к возобновлению движения на двух КПП на польской границе
16 ноября, 21:55
16 ноября, 21:55
 
БЕЛОРУССИЯЛИТВАЕСНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала