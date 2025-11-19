https://1prime.ru/20251119/kupyansk-864689353.html

В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик". "В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал военный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.

