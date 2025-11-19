Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ - 19.11.2025
В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ
2025-11-19T09:20+0300
2025-11-19T09:20+0300
общество
россия
рф
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик". "В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал военный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
общество , россия, рф, владимир зеленский, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Зеленский, ВСУ
В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".
"В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал военный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Российские военные освободили территорию комбината в промзоне в Купянске
10 ноября, 09:24
