В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ
В Купянске обнаружили два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ
2025-11-19T09:20+0300
общество
россия
рф
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик". "В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал военный в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
