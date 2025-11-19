https://1prime.ru/20251119/kurs-864716913.html
ЦБ установил официальные курсы валют на 20 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился за день на 3,76 копейки, до 11,3434 рубля, доллара - на 10,99 копейки, до 80,9448 рубля, | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился за день на 3,76 копейки, до 11,3434 рубля, доллара - на 10,99 копейки, до 80,9448 рубля, евро - на 14,91 копейки, до 93,7804 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился за день на 3,76 копейки, до 11,3434 рубля, доллара - на 10,99 копейки, до 80,9448 рубля, евро - на 14,91 копейки, до 93,7804 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается