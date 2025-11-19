https://1prime.ru/20251119/lada-864714025.html

"АвтоВАЗ" поставит таксопаркам 250 седанов Lada Aura

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" поставит партнерским таксопаркам сервиса "Яндекс Такси" 250 седанов Lada Aura, первая партия из 20 машин уже передана клиентам в Москве и Воронеже, сообщила пресс-служба производителя. "Компания АО "АвтоВАЗ" осуществила первую отгрузку седанов Lada Aura в адрес партнерских таксопарков сервиса "Яндекс Такси". Общий объем будущей партии составит 250 автомобилей, из которых более 20 единиц уже переданы клиентам в Москве и Воронеже", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Яндекс Такси" компенсирует таксопаркам половину стоимости Lada Aura из этой партии, и вложит в программу около 250 миллионов рублей. Для работы в "Яндекс Такси" автомобили Lada Aura оклеивают в желтый цвет. В таксопарки поставляется автомобиль в комплектации Premier с тканевой обивкой сидений и максимальным набором систем комфорта и безопасности. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу. Позднее, в октябре, Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". "АвтоВАЗ" заявлял, что готов увеличить производственный план на 2026 и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков.

