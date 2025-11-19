https://1prime.ru/20251119/lamoda-864719126.html

Lamoda развивает премиальные пункты выдачи заказов

СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Lamoda работает над развитием премиальных пунктов выдачи заказов, которые могут появиться в том числе в торговых центрах, рассказала на выставке-форуме Mallpic директор департамента маркетинга розничного бизнеса Lamoda Sport Елена Ложкина. "У нас есть движение в сторону премиальности и развития премиальных ПВЗ. Мы над этим сейчас активно работаем", - рассказала она. Компания намерена рассматривать разные площадки для размещения таких ПВЗ. "Могут быть торговые центры тоже", - добавила Ложкина.

