Lamoda развивает премиальные пункты выдачи заказов - 19.11.2025
Lamoda развивает премиальные пункты выдачи заказов
2025-11-19T18:35+0300
2025-11-19T18:36+0300
бизнес
lamoda
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Lamoda работает над развитием премиальных пунктов выдачи заказов, которые могут появиться в том числе в торговых центрах, рассказала на выставке-форуме Mallpic директор департамента маркетинга розничного бизнеса Lamoda Sport Елена Ложкина. "У нас есть движение в сторону премиальности и развития премиальных ПВЗ. Мы над этим сейчас активно работаем", - рассказала она. Компания намерена рассматривать разные площадки для размещения таких ПВЗ. "Могут быть торговые центры тоже", - добавила Ложкина.
2025
1920
1920
true
бизнес, lamoda
Бизнес, Lamoda
18:35 19.11.2025 (обновлено: 18:36 19.11.2025)
 
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Lamoda работает над развитием премиальных пунктов выдачи заказов, которые могут появиться в том числе в торговых центрах, рассказала на выставке-форуме Mallpic директор департамента маркетинга розничного бизнеса Lamoda Sport Елена Ложкина.
"У нас есть движение в сторону премиальности и развития премиальных ПВЗ. Мы над этим сейчас активно работаем", - рассказала она.
Компания намерена рассматривать разные площадки для размещения таких ПВЗ. "Могут быть торговые центры тоже", - добавила Ложкина.
