Лихачев оценил работы по сооружению четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа"

Лихачев: все четыре блока АЭС «Эль-Дабаа» строятся по графику
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работы по сооружению всех четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идут по графику, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
"Позвольте доложить о текущей ситуации на площадке. Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полных ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов", - сказал Лихачев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен и является флагманским для сотрудничества между Россией и Египтом. Он также отметил, что этот проект успешно продвигается, и есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.