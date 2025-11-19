https://1prime.ru/20251119/med-864689074.html

Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена меди символически поднимается в среду утром в ожидании выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,03%, до 4,9755 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,55%, до 10 719,5 доллара, алюминия - на 1,19%, до 2 780 долларов, стоимость цинка - на 0,17%, до 2 989 долларов. В среду вечером Федеральная резервная система США выпустит протокол своего октябрьского заседания, по итогам которого регулятор понизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%. Решения Федрезерва США в том числе могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки сырьевых фьючерсов.

