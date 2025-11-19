Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/med-864689074.html
Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США
Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США - 19.11.2025, ПРАЙМ
Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США
Цена меди символически поднимается в среду утром в ожидании выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:10+0300
2025-11-19T09:10+0300
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена меди символически поднимается в среду утром в ожидании выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,03%, до 4,9755 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,55%, до 10 719,5 доллара, алюминия - на 1,19%, до 2 780 долларов, стоимость цинка - на 0,17%, до 2 989 долларов. В среду вечером Федеральная резервная система США выпустит протокол своего октябрьского заседания, по итогам которого регулятор понизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%. Решения Федрезерва США в том числе могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки сырьевых фьючерсов.
https://1prime.ru/20251119/zoloto-864688836.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_be554a2cc277f2c31173b2f49928a063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
09:10 19.11.2025
 
Медь символически дорожает в ожидании выхода протокола заседания ФРС США

Медь дорожает на ожиданиях выхода протокола заседания ФРС США

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена меди символически поднимается в среду утром в ожидании выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,03%, до 4,9755 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,55%, до 10 719,5 доллара, алюминия - на 1,19%, до 2 780 долларов, стоимость цинка - на 0,17%, до 2 989 долларов.
В среду вечером Федеральная резервная система США выпустит протокол своего октябрьского заседания, по итогам которого регулятор понизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%.
Решения Федрезерва США в том числе могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки сырьевых фьючерсов.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США
09:07
 
РынокТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала