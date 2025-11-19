Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев высказался о судьбе Зеленского - 19.11.2025
https://1prime.ru/20251119/medvedev-864692386.html
Медведев высказался о судьбе Зеленского
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о судьбе Владимира Зеленского, заявил, что "похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось". "Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт. Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он добавил, что речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о "газовой гангрене бандеровской власти". "Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждет неминуемая гибель. Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога", - заключил Медведев.
10:30 19.11.2025
 
Медведев высказался о судьбе Зеленского

Медведев: Зеленскому придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть тела

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о судьбе Владимира Зеленского, заявил, что "похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось".
"Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт. Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о "газовой гангрене бандеровской власти".
"Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждет неминуемая гибель. Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога", - заключил Медведев.
