Медведев высказался о судьбе Зеленского

https://1prime.ru/20251119/medvedev-864692386.html
2025-11-19T10:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о судьбе Владимира Зеленского, заявил, что "похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось". "Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт. Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он добавил, что речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о "газовой гангрене бандеровской власти". "Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждет неминуемая гибель. Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога", - заключил Медведев.
