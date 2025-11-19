https://1prime.ru/20251119/mindich-864689737.html

В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем

В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем - 19.11.2025, ПРАЙМ

В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем

Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T09:30+0300

2025-11-19T09:30+0300

2025-11-19T09:30+0300

общество

мировая экономика

украина

рф

владимир зеленский

игорь коломойский

набу

сбу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. "По моей информации, Карлсон (так фигуранты коррупционной схемы обозначали Миндича – ред.) выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром схемы", - сказал Магомедрасулов в интервью телеканалу "Общественное". На вопрос связывает ли детектив свой арест и арест отца именно с делом Миндича, он ответил утвердительно. "Да, связываю с этим делом в том числе. Впрочем, считаю, что я стал мишенью СБУ из-за сразу нескольких кейсов, которыми занимался. Кроме документирования схемы, зафиксированной во время спецоперации "Мидас", я занимался также важными сотрудниками СБУ. Речь идет о высокопоставленных должностных лиц СБУ", - добавил детектив. По его словам, Миндич был менеджером средней руки в команде олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). "Насколько мне известно, во время менеджмента "Квартала 95" он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью в Украине. Благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям он начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в минэнерго и минобороны. Но опять обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно прийти к выводу, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил Магамедрасулов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20251112/nabu-864484693.html

https://1prime.ru/20251118/sredstva-864676610.html

https://1prime.ru/20251118/polsha-864676322.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, рф, владимир зеленский, игорь коломойский, набу, сбу, рада